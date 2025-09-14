बिना बैंड-बाजे के 43 जोड़ों की हो गई शादी, दूल्हा-दुल्हन ने कबूला निकाह, कई सारे गिफ्ट भी मिले

बरेली में शाह सकलैन एकेडमी की सामूहिक निकाह की मुहिम जारी है। रविवार को 43 मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। एकेडमी की तरफ से उन्हें कुछ तोहफे दिए गए और बेशुमार दुआ से नवाजा गया।

यूपी के बरेली में शाह सकलैन एकेडमी की सामूहिक निकाह की मुहिम जारी है। रविवार को 43 मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। एकेडमी की तरफ से उन्हें कुछ तोहफे दिए गए और बेशुमार दुआ से नवाजा गया। कार्यक्रम सकलैनिया शराफतिया के सज्जादानशीन शाह गाजी मियां की सरपरस्ती में हुआ। 43 दुल्हनों ने एक साथ अपने-अपने दूल्हों को कुबूल करके रस्म अदा की। निकाह रस्म बगैर बैंड बाजे से हुई।

दरगाह के मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि हर साल एकेडमी की ओर से सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कोशिश के साथ कि दहेज की वजह से जिन गरीब घरों की बेटियों की शादियां लंबे वक्त के लिए अटकी रहती हैं, उनका वक्त रहते निकाह हो जाए। 43 जोड़ों का सामूहिक निकाह समारोह का आयोजन किया गया। निकाह की रस्म सुन्नत तरीके से सादगी के साथ अदा कराई गई। सभी 43 जोड़ों को एकेडमी की ओर से घरेलू सामान बैड, अलमारी, बर्तन, चूल्हा, कपड़े, सिलाई मशीन, कुर्सियां आदि तोहफे में दिए गए।

फिजुलखर्ची और नाजायज रस्मों के खिलाफ उलेमा का संदेश दरगाह के सज्जादानशीन गाजी मियां ने सभी जोड़ों को दुआ दी। देश में अमन भाईचारे और सलामती की दुआ भी की गई। उन्होंने सभी धर्मों और कौमों के लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। मुफ्ती फहीम अजहरी सकलैनी ने कार्यक्रम के मंच से तकरीर करते हुए कहा कि शादियों में फिजुलखर्च और नाजायज रस्मों को खत्म करें। निकाह को आसान करें। उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि निकाह इतना आसान बनाओ कि जिना मुश्किल हो जाए। इस्लाम में दहेज देना या मांगना बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। युवा पीढ़ी को शरीयत के रास्ते पर चलने की नसीहत दी।