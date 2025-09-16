एक ही घर में 4271 वोटर, यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सामने आई बड़ी गड़बड़ी

UP Panchayat election: प्रदेशभर में फर्जी मतदाताओं के नाम सामने आने के बाद यूपी पंचायत चुनाव के लिए चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। महोबा में एक ही घर में 4271 मतदाताओं के नाम दर्ज मिले हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) से कराई गई जांच में प्रदेशभर में फर्जी मतदाताओं के नाम सामने आने के बाद यूपीी पंचायत चुनाव के लिए चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी इसी तरह की खामियां सामने आ रही हैं। यूपी के महोबा में जैतपुर ग्राम पंचायत के एक ही घर के पते में 4271 मतदाताओं के नाम दर्ज मिले हैं। बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इससे पहले पनवाड़ी के भी एक घर के पते में 243 मतदाताओं के नाम सामने आए थे।

दरअसल, त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महोबा में जैतपुर के मकान नंबर 803 में 4271 मतदाताओं के नाम दर्ज मिले हैं। इसकी जानकारी पर मकान मालिक भी दंग रह गए। बता दें, इस ग्राम पंचायत में कुल 16069 मतदाता हैं। अधिकारी इसे लिपिकीय त्रुटि बताकर समाधान कराने की बात कह रहे हैं। पंचायत एवं नगरीय निकाय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी विश्वकर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास नंबर कारगर न होने के कारण यह समस्या हुई है।