यूपी के 52 जिलों में घर के पास लोगों को मिलेगी ये सुविधा, योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों को दी सौगात

यूपी के स्वास्थ्य क्षेत्र को जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। खासतौर से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब लोगों को इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल्द ही 424 नये अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हो जाएंगे। इन आरोग्य मंदिरों के खुलने पर बड़ी आबादी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए बेवजह बड़े अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी होगी। लोगों को डोर स्टेप यानि उनके घर के निकट ही इलाज की सुविधा मुहैया हो सकेगी।

प्रदेश में 15 से 20 हजार की शहरी आबादी पर इन अर्बन आयुष्मान केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इससे प्रदेश के 52 जिलों के लाखों लोगों को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। इन शहरी आयुष्मान मंदिरों पर परामर्श और इलाज के साथ ही 14 प्रकार की जांचों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं टेली कंसल्टेंसी के जरिए यहां मरीजों को बड़े चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा भी मिल सकेगी।