Hindi NewsUP News424 Ayushman centres to be operational soon in urban areas of UP
यूपी के 52 जिलों में घर के पास लोगों को मिलेगी ये सुविधा, योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों को दी सौगात

यूपी के 52 जिलों में घर के पास लोगों को मिलेगी ये सुविधा, योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों को दी सौगात

संक्षेप: स्वास्थ्य क्षेत्र को जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। खासतौर से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब लोगों को इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल्द ही 424 नये अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हो जाएंगे।

Mon, 10 Nov 2025 10:15 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी के स्वास्थ्य क्षेत्र को जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। खासतौर से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब लोगों को इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल्द ही 424 नये अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हो जाएंगे। इन आरोग्य मंदिरों के खुलने पर बड़ी आबादी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए बेवजह बड़े अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी होगी। लोगों को डोर स्टेप यानि उनके घर के निकट ही इलाज की सुविधा मुहैया हो सकेगी।

प्रदेश में 15 से 20 हजार की शहरी आबादी पर इन अर्बन आयुष्मान केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इससे प्रदेश के 52 जिलों के लाखों लोगों को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। इन शहरी आयुष्मान मंदिरों पर परामर्श और इलाज के साथ ही 14 प्रकार की जांचों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं टेली कंसल्टेंसी के जरिए यहां मरीजों को बड़े चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा भी मिल सकेगी।

बड़े अस्पतालों पर घटेगा दबाव

यह अर्बन आयुष्मान केंद्र 52 जिलों के 187 शहरों या कस्बों में खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों के संचालन के लिए 112 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो शहरी क्षेत्रों में इन नये आयुष्मान केंद्रों के खुलने से जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा, वहीं जिलों के बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव भी घटेगा। वहीं लोगों को भी इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

