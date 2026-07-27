यूपी में 41 पीसीएस अफसरों के तबादले, जगमोहन बने लखनऊ के नए नगर मजिस्ट्रेट, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में सोमवार रात योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार 41 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए है। इन तबादलों में एडीएम और एसडीएम रैंक के अफसर शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में सोमवार रात योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार 41 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सोमवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार 41 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें एडीएम और एसडीएम रैंक के पीसीएस अफसर शामिल हैं। लखनऊ में तैनात नगर मजिस्ट्रेट ज्ञानचंद्र गुप्ता को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बस्ती के पद पर तैनाती दी गई है। एटा में तैनात उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता को नया नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ बनाया गया है।

इसके अलावा मेरठ में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद पर तैनात सत्य प्रकाश सिंह द्वितीय को अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल, शिव नारायण को उपनिदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ, महेंद्र कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी, कुंवर पंकज को झांसी मंडल में अपर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों, मंडलायुक्त कार्यालयों और नगर निकायों में नई तैनाती मिली है।

किसे कहां मिली तैनाती, पूरी लिस्ट -महेंद्र कुमार सिंह – अयोध्या विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी से नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

-बिंदुलता – उपजिलाधिकारी, जौनपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर।

-संजय चावला – उपजिलाधिकारी, आजमगढ़ से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़।

-कुँवर पंकज – अपर जिलाधिकारी (वि/रा), महोबा से अपर आयुक्त, झांसी मंडल।

-इंद्र नंदन सिंह – नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), महोबा।

-महिपाल सिंह – प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

-विनय कुमार मिश्र – उपजिलाधिकारी, चंदौली से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ।

-महेंद्र प्रताप – प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर।

-राजेश कुमार – उपजिलाधिकारी, अंबेडकरनगर से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ।

-सौजन्य कुमार – राजस्व परिषद के विशेष कार्याधिकारी से उपजिलाधिकारी, बहराइच।

-सुरेश कुमार – अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर से सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण।

-विजय सिंह – उपजिलाधिकारी, बरेली से अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।

-शिव नारायण – अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बागपत से उपनिदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।

-देवेंद्र कुमार पाण्डेय – उपजिलाधिकारी, बलिया से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बागपत।

-संजय कुमार सिंह – नगर मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), गोंडा।

-जगदंबिका प्रसाद पाण्डेय – विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, झांसी से नगर मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर।

-विजय वर्धन तोमर – नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ।

-प्यारे लाल मौर्य – बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी से नगर मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

-अरुण कुमार सिंह – अपर आयुक्त, मुरादाबाद मंडल से अपर जिलाधिकारी (भू/अ), गौतमबुद्धनगर।

-नवीन कुमार श्रीवास्तव – नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ से अपर आयुक्त, मुरादाबाद मंडल।

-पंकज दीक्षित – उपजिलाधिकारी, आजमगढ़ से नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ।

-सत्य प्रकाश सिंह द्वितीय – अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ से अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल।

-सुनीता कुमारी – उपजिलाधिकारी, अमरोहा से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वृंदावन।

-त्रिभुवन – अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बदायूं से अपर आयुक्त, प्रयागराज मंडल।

-महेंद्र कुमार श्रीवास्तव – प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बदायूं।

-अशोक कुमार शर्मा – नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ

-प्रतिपाल चौहान – अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बस्ती से अपर आयुक्त, विंध्याचल मंडल।

-ज्ञानचंद्र गुप्ता – नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बस्ती।

-जगमोहन गुप्ता – उपजिलाधिकारी, एटा से नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

-लालता प्रसाद शाक्य – अपर जिलाधिकारी (वि/रा), एटा से मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रयागराज।

-चंद्र प्रकाश पाठक – अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वृंदावन से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), एटा।

-ज्योति सिंह – उपजिलाधिकारी, वाराणसी से उपजिलाधिकारी, चित्रकूट।

-हर्ष चावला – स्थानांतरणाधीन उपजिलाधिकारी, शाहजहाँपुर से विशेष कार्याधिकारी, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण।

-संजीव कुमार दीक्षित – उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर से विशेष कार्याधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण।

-सुशांत श्रीवास्तव – उपजिलाधिकारी, औरैया से उपजिलाधिकारी, बागपत।

-राजेश कुमार वर्मा – उपजिलाधिकारी, अलीगढ़ से उपजिलाधिकारी, चंदौली।

-राकेश कुमार जयंत – स्थानांतरणाधीन उपजिलाधिकारी, देवरिया से उपजिलाधिकारी, मुरादाबाद।

-अरुण कुमार गिरि – उपजिलाधिकारी, भदोही से उपजिलाधिकारी, गाजीपुर।

-रामवीर सिंह – उपजिलाधिकारी, कुशीनगर से सहायक नगर आयुक्त, मुरादाबाद नगर निगम।

-अतुल कुमार सिंह – उपजिलाधिकारी, बलरामपुर से उपजिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।