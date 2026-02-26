Hindustan Hindi News
यूपी में अष्टधातु की 400 साल पुरानी राधा-कृष्ण की मूर्तियां चोरी, श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश

Feb 26, 2026 08:47 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में अष्टधातु की 400 साल पुरानी राधा-कृष्ण की मूर्तियां चोरी हो गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गहन तहकीकात की है। मूर्तियां चोरी होने से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है।

यूपी में अष्टधातु की 400 साल पुरानी राधा-कृष्ण की मूर्तियां चोरी, श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मूर्ति चोर गैंग ने बुधवार देर रात मिर्जापुर के मजरे कुट्टी गांव में एक पुश्तैनी मंदिर से लगभग चार सौ वर्ष प्राचीन राधा कृष्ण की बेशकीमती अष्टधातु की प्रतिमाओं को चोरी कर लिया है। गुरुवार भोर में सफाई धुलाई करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने प्रतिमाओं को गायब देख शोर मचाए जाने पर गांव के लोग एकत्र हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गहन तहकीकात की है।चोरी की वारदात के बाद सभी श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है।

रामगांव थाने के मिर्जापुर के मजरे कुट्टी में मौर्या परिवार के लगभग 25 घर है। यहां छोटा सा राधा कृष्ण का बिना दरवाजे का मंदिर है। जिसमें लगभग चार सौ वर्ष पुरानी राधा और कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित थीं। भगवान श्री कृष्ण की पांच किग्रा और श्री राधा की तीन किग्रा कीमती प्रतिमाएं थी। सभी घर एक ही परिवार के है। गुरुवार भोर में महिला श्रद्धालु बिटाना पत्नी सुरेन्द्र मौर्या मंदिर परिसर की सफाई धुलाई को पहुंचीं। तो दोनों प्रतिमाओं को गायब देख होश उड़ गए। उसके शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़े तो उन्हे प्रतिमाओं की चोरी की भनक लगते ही आक्रोश फैल गया। तत्काल इसकी सूचना थाने पर दी गई । थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह मौके पर पहुंचे। गहन तहकीकात की गई मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है।

गांव के लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियां करीब चार सौ वर्ष पुरानी हैं। यह मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र था। यहां लोग राधा और कृष्ण की पूजा करने आते हैं। चोरी की वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द मूर्तियां की जाएं। वहीं शिकायत के पुलिस भी सक्रिय हो गई हे। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही खुलासा हो जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

