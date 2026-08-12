यूपी में रक्षाबंधन पर 6 दिन चलेंगी 4 हजार अतिरिक्त बसें, महिला यात्रियों को विशेष सुविधाएं

यूपी में रक्षाबंधन पर 6 दिन 4 हजार अतिरिक्त बसें चलेंगी। 26 से 31 अगस्त तक यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बहनों को पहले की तरह सुरक्षति व सुगम यात्रा कराने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं।

यूपी में रक्षाबंधन के मौके पर बहनों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग प्रदेश में छह दिनों के लिए चार हजार से अधिक अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 26 से 31 अगस्त तक यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बहनों को पहले की तरह सुरक्षति व सुगम यात्रा कराने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कर्मचारियों के अवकाश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही क्षेत्र में तैनात अधिकारी के बिना अनुमति कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्व अवधि में परिवहन निगम की सभी बसों को आनरोड किया जाए। रक्षाबंधन पर्व पर पूर्वी क्षेत्र में लोग अधिक यात्रा करते है। इसे देखते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाए। सभी बसों और बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के लिए स्वच्छ जल तथा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। बस स्टेशनों पर यात्री प्रतीक्षालय स्थल पर लाइट, पंखे की उत्तम व्यवस्था रहे। यात्रियों को बसों के संचालन के बारे में जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेंगे। यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार लखनऊ व कानपुर के लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित करने का निर्देश भी दिया गया है।

बढ़ेगी कनेक्टिविटी परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन.सिंह ने सभी क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधको को निर्देश दिए है कि आवश्यकता के अनुसार दिल्ली से मुरादाबाद-बरेली होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिए गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली क्षेत्र के संचालन के प्रतिबंध में छूट दें। ऐसे ही दिल्ली से अलीगढ़-कानपुर होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिए अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा व इटावा क्षेत्र के लिए संचालन के वर्तमान प्रतिबंध को शिथिल किया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से यदि पश्चिम के क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक प्वाइंटस से 60 प्रतिशत से अधिक यात्री लोड मिलता है तो सभी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जा सकती हैं। उन्होंने सभी बसों की मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया। चालकों/परिचालकों कार्यशाला व संचालन शाखा के कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर उसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का निर्देश दिया गया है। सभी अनुबंधित बसों के संचालन कराए जाने को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।