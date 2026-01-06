पुराने मीटर बदलने का खर्च उठाएंगे उपभोक्ता? ARR में 4000 करोड़ का अतिरिक्त प्रस्ताव

संक्षेप: पुराने मीटरों को बदल कर लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का दाम उपभोक्ताओं से बिजली दरों में लेने की तैयारी पावर कॉरपोरेशन कर रहा है। एआरआर प्रस्ताव में पावर कॉरपोरेशन ने 3800 से 4000 करोड़ रुपये मीटर के लिए जोड़ने का प्रस्ताव दिया है।

पुराने मीटरों को बदल कर लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का दाम उपभोक्ताओं से बिजली दरों में लेने की तैयारी पावर कॉरपोरेशन कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव में पावर कॉरपोरेशन ने 3800 से 4000 करोड़ रुपये मीटर के लिए जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। मार्च 2026 तक लगने वाले मीटरों का आकलन करके यह प्रस्ताव दाखिल किया गया है। अगर नियामक आयोग यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो अगले साल की बिजली दरें बढ़ेंगी।

सूत्रों के मुताबिक, नियामक आयोग में जो प्रस्ताव पावर कॉरपोरेशन ने दाखिल किया है, उसके मुताबिक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एआरआर में 1109 करोड़ रुपये जुड़ जाएंगे। आकलन किया गया है कि पूर्वांचल में मार्च 2026 तक 39.29 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। इसी तरह अन्य वितरण निगमों में भी लगाए जाने वाले मीटरों का आकलन करके मीटर का शुल्क बिजली दरों में लेने की मांग की गई है। ओपेक्स (ऑपरेशनल एक्सपेंडीचर) मॉडल के तहत प्रति स्मार्ट प्रीपेड मीटर 114.57 रुपये लेने की बात कही गई है।

उपभोक्ता परिषद ने किया प्रस्ताव का विरोध राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। परिषद अध्यक्ष अ‌वधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा, तो एआरआर में मीटर की लागत को शामिल करना गलत है। पावर कॉरपोरेशन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 10 सितंबर से अब तक लगभग 3,33,000 विद्युत उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत के नाम पर 6016 प्रति उपभोक्ता की दर से गलत वसूली की गई है। यदि भविष्य में बिजली दरों में स्मार्ट मीटर की लागत जोड़ी जाती है, तो यह उपभोक्ताओं पर दोहरा आर्थिक भार होगा, जो अनुचित होगा।