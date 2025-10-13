फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड में से 40% यूपी से, मोहम्मद शमी की बहन के प्रकरण के बाद सामने आया सच

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News40% of fake MNREGA job cards are from UP, truth came to light after incident involving cricketer Mohammed Shami sister

मोहम्मद शमी की बहन के प्रकरण के बाद यूपी में फर्जी मनरेगा कार्ड का सच सामने आया है। देश में जितने फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड पाए गए, उनमें से 40% केवल उत्तर प्रदेश से थे। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में इस बात की पुष्टि की है।

Deep Pandey लखनऊ] रोहित मिश्रMon, 13 Oct 2025 02:42 PM
इस साल मार्च में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना का फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनने का मामला सामने आया था। अमरोहा के जोया ब्लॉक के पलौला गांव की प्रधान गुले आइशा ने बहु शबीना समेत कई परिवारीजनों और करीबियों के मनरेगा जॉब कार्ड बनवा दिए थे। ममाला खुलने के बाद शबीना समेत अन्य फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए। देश में जितने फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड पाए गए, उनमें से 40% केवल उत्तर प्रदेश से थे। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में इस बात की पुष्टि की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में 11.07 लाख फर्जी जॉब कार्ड पाए गए। इनमें अकेले यूपी से ही 4.50 लाख थे।

जानकारों के मुताबिक, इन फर्जी जॉब कार्डों की कई श्रेणियां हैं। मसलन, अपात्र लोग यानी, जिन्हें काम की आवश्यकता नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनाए गए। ऐसे लोगों के भी जॉब कार्ड बनाए गए, जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं। एक ही व्यक्ति के एक से ज्यादा जॉब कार्ड बनाए गए। जॉब कार्ड में गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ।

इसी तरह के और भी मामले हो सकते हैं। इस फर्जीवाड़े की वजह से मनरेगा योजना के तहत जरूरतमंदों को मिलने वाली रोजगार गारंटी का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा था। विभाग के मुताबिक जब से जॉब कार्ड की आधार से फीडिंग कराई जानी शुरू हुई है, उसके बाद से ही जॉब कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने भी अपने आंकड़ों में दिखाया है कि 2024-25 में फर्जी जॉब कार्ड मिलने की संख्या में काफी कमी आई है यानी, ज्यादातर लोगों के जॉब कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं।

जुलाई तक 1765 करोड़ बकाया

केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि इस साल जुलाई तक 1765.15 करोड़ रुपये यूपी का बकाया है। इस रकम में मनरेगा की मजदूरी और काम के दौरान इस्तेमाल किए गए सामान की रकम भी शामिल है।

मनरेगा में घट रहा रोजगार

लोकसभा में केंद्र सरकार ने साल दर साल मिले रोजगार के आंकड़े भी जारी किए। इसके मुताबिक वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार में 65 प्रतिशत तक की कमी आई है। वर्ष 2020-21 में 1.16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 76 लाख लोगों को रोजगार मिला था। विभागीय जानकारों के मुताबिक जॉब कार्ड की डुप्लीकेसी रुकना भी कमी की एक वजह है।

बीते पांच साल में 100 दिन रोजगार मिलने के आंकड़ों में सबसे ज्यादा गिरावट वर्ष 2022-23 में आई थी। तब 4.95 लाख को 100 दिन का रोजगार मिला था। इसके बाद के वर्षों में 100 दिन का रोजगार मिलने के मामले में सुधार दिखा है। वर्ष 2023-24 में 5.31 और वर्ष 2024-25 में 6.19 लाख को 100 दिन का रोजगार मिला। हालांकि, वर्ष 2020-21 में 7.77 लाख को 100 दिन का रोजगार मिला था।

उत्तर प्रदेश में इस साल मिले इतने फर्जी जॉब कार्ड

वर्ष फर्जी जॉब कार्ड

2022-23 2,99,354

2023-24 1,47,397

2024-25 3,421

(नोट - ग्राम्य विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान द्वारा लोकसभा में रखा गए आंकड़े के मुताबिक)

वर्ष रोजगार मिला

2020-21 1.16

2021-22 0.95

2022-23 0.84

2023-24 0.81

2024-25 0.76

(नोट - रोजगार के आंकड़े करोड़ में हैं।)