यूपी में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 40 लोकसभा और 202 विधानसभा सीटें; केशव मौर्य बोले
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यूपी में महिलाओं के लिए 40 लोकसभा और 202 विधानसभा सीटें आरक्षित होंगी।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक एवं युगांतकारी कदम है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण, लोकसभा तथा विधानसभा सीटों में 50% वृद्धि और वर्ष 2051 तक राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात सुरक्षित रखने का निर्णय लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, नारी शक्ति और संघीय संतुलन को नई मजबूती देगा। प्रदेश में महिलाओं के लिए लगभग 40 लोकसभा व 202 विधानसभा सीटें आरक्षित हो सकेंगी। कांग्रेस और सपा महिला आरक्षण विधेयक का विरोध छोड़कर समर्थन करे तो शायद आने वाली पीढ़ी माफ कर दे।
केशव ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर बातचीत में इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा और विधानसभा सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि होगी। इसके तहत यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 और विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर लगभग 605 हो जाएंगी। प्रदेश को 40 अतिरिक्त सांसद और लगभग 202 विधायक मिलेंगे, जिससे महिलाओं के लिए लगभग 40 लोकसभा व 202 विधानसभा सीटें आरक्षित हो सकेंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी और दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं तथा युवाओं को आगे आने के अधिक अवसर मिलेंगे।
विरोध करने वालों को याद रखेगी मातृशक्ति
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आधी आबादी को संसद और विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व मिलने के मार्ग में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा अवरोध उत्पन्न किया। वे समर्थन करें तो शायद आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ कर दें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद भी जिन दलों ने संसद के विशेष सत्र में विरोध किया, उन्हें देश की मातृशक्ति अवश्य याद रखेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा किए बिना 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाते हुए वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
परिसीमन बिल से 2029 में महिला आरक्षण की राह खुलेगी: मुख्यमंत्री योगी
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा परिसीमन विधेयक को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था प्रभावी हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही संसद से पारित हो चुका है। अब परिसीमन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50% वृद्धि का रास्ता साफ होगा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर राज्यों की मौजूदा लोकसभा सीटों का अनुपात यथावत रखा जाएगा और उसी अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे किसी भी राज्य की हिस्सेदारी प्रभावित होने की आशंका नहीं रहेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें