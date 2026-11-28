यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यूपी में महिलाओं के लिए 40 लोकसभा और 202 विधानसभा सीटें आरक्षित होंगी।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक एवं युगांतकारी कदम है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण, लोकसभा तथा विधानसभा सीटों में 50% वृद्धि और वर्ष 2051 तक राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात सुरक्षित रखने का निर्णय लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, नारी शक्ति और संघीय संतुलन को नई मजबूती देगा। प्रदेश में महिलाओं के लिए लगभग 40 लोकसभा व 202 विधानसभा सीटें आरक्षित हो सकेंगी। कांग्रेस और सपा महिला आरक्षण विधेयक का विरोध छोड़कर समर्थन करे तो शायद आने वाली पीढ़ी माफ कर दे।

केशव ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर बातचीत में इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा और विधानसभा सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि होगी। इसके तहत यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 और विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर लगभग 605 हो जाएंगी। प्रदेश को 40 अतिरिक्त सांसद और लगभग 202 विधायक मिलेंगे, जिससे महिलाओं के लिए लगभग 40 लोकसभा व 202 विधानसभा सीटें आरक्षित हो सकेंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी और दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं तथा युवाओं को आगे आने के अधिक अवसर मिलेंगे।

विरोध करने वालों को याद रखेगी मातृशक्ति उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आधी आबादी को संसद और विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व मिलने के मार्ग में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा अवरोध उत्पन्न किया। वे समर्थन करें तो शायद आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ कर दें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद भी जिन दलों ने संसद के विशेष सत्र में विरोध किया, उन्हें देश की मातृशक्ति अवश्य याद रखेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा किए बिना 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाते हुए वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।