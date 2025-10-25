यूपी: दादी के पास सोई 4 साल की बच्ची से हैवानियत, घर के टॉयलेट में मिली; नाजुक अंगों से बह रहा था खून

संक्षेप: तड़के तीन बजे मासूम बच्ची का चाचा शौचालय गया तो वहां मासूम बेहोश पड़ी थी। चाचा को लगा कि वह बाथरूम करने आई है और यहीं सो गई। इसके चलते उसने मासूम को गोद में उठाया तो हाथ में कुछ गीला महसूस होने पर टॉर्च लगाकर देखा तो खून फैला था। मासूम के नाजुक अंगों से खून आ रहा था।

यूपी के कानपुर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात घर के बाहर चबूतरे पर दादी के साथ सो रही चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। तड़के करीब तीन बजे वह घर के बाहर बने शौचालय में बेहोश पड़ी थी। उसके नाजुक अंगों से खून बह रहा था। मासूम से दुष्कर्म की सूचना से हड़कंप मच गया। एसीपी और इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, बच्ची को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया।

गांव निवासी मासूम के बाबा ने बताया कि उनका बेटा भाई दूज पर बहू और दो साल के बेटे को लेकर ससुराल गया था। उनकी चार साल की नातिन दादी के साथ ही घर पर थी । रोज़ की तरह शुक्रवार रात मासूम दादी के साथ घर के बाहर लेटी थी। पास में दूसरी चारपाई पर वह भी लेटे थे। उनका छोटा बेटा और बेटी छत पर सोए थे।

बताया गया कि तड़के तीन बजे मासूम का चाचा शौचालय गया तो वहां मासूम बेहोश पड़ी थी , चाचा को लगा कि वह बाथरूम करने आई है और यहीं सो गई। इसके चलते उसने मासूम को गोद में उठाया तो हाथ में कुछ गीला महसूस होने पर टॉर्च लगाकर देखा तो खून फैला था। मासूम के अंदरूनी अंगों से खून आ रहा था।