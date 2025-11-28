लखनऊ इंटरसिटी समेत 4 ट्रेनें इस दिन रहेंगी रद्द, 8 बदले रूट से चलेंगी; ये है वजह
अमौसी-मानक नगर स्टेशन के बीच समपार पर आरयूबी रोड अंडरब्रिज सबवे का निर्माण चल रहा है। ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते लखनऊ-झांसी इंटरसिटी सहित 4 ट्रेनें 3 दिसंबर को निरस्त रहेंगी। 8 ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी। कुछ ट्रेनों को लखनऊ में रोककर चलाया जाएगा जबकि कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी।
Railway News: कानपुर-लखनऊ रेल खंड के अमौसी-मानक नगर स्टेशन के बीच समपार पर आरयूबी रोड अंडरब्रिज सबवे का निर्माण चल रहा है। ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते लखनऊ-झांसी इंटरसिटी सहित चार ट्रेनें तीन दिसंबर को निरस्त रहेंगी। आठ ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी। एनसीआर सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ व 11110 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी, 51813 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन और 51814 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू तीन दिसंबर को निरस्त रहेगी। एडवांस रिजर्वेशन करा चुके यात्री नियमानुसार रिफंड ले सकते हैं।
इसके अलावा 12004 नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी तीन दिसंबर को उन्नाव-माखी-बालामऊ-लखनऊ के रास्ते, 12103 पुणे-लखनऊ दो दिसंबर को उन्नाव-माखी-बालामऊ-लखनऊ, 15066 पनवेल-गोरखपुर भी दो दिसंबर को उन्नाव-माखी-बालामऊ-लखनऊ जंक्शन, 12173 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन उन्नाव-डलमऊ-उबरनी-रायबरेली-मांबेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़के रास्ते चलेगी और लखनऊ जंक्शन पर ठहराव नहीं होगा। वहीं, 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ यात्रा प्रारंभ करने की तिथि तीन दिसंबर को उन्नाव-माखी-बालामऊ-आलमनगर-लखनऊ, 19715 जयपुर-गोमतीनगर यात्रा प्रारंभ करने की तिथि दो दिसंबर को उन्नाव-माखी-बालामऊ-आलमनगर-लखनऊ-गोमतीनगर, 12589 गोरखपुर-चर्लापल्ली ऐशबाग-लखनऊ-आलमनगर-बालामऊ-माखी-उन्नाव-कानपुर सेंट्रल और 11124 बरौनी-ग्वालियर यात्रा प्रारंभ करने की तिथि दो दिसंबर को लखनऊ जंक्शन-आलमनगर-बालामऊ-माखी-उन्नाव के रास्ते चलेगी।
इन ट्रेनों को लखनऊ में रोककर चलाएंगे
12875 पुरी-आनंदविहार यात्रा प्रारंभ करने की तिथि दो दिसंबर को उत्तर रेलवे में 225 मिनट, 64211 लखनऊ जंक्शन-कानपुर सेंट्रल यात्रा प्रारंभ करने की तिथि तीन दिसंबर को मार्ग में 205 मिनट और 12179 आगरा इंटरसिटी को तीन दिसंबर को पूर्वोत्तर रेलवे में 75 मिनट रेग्युलेट (रोक-रोककर चलेंगी) करके चलाएंगे ताकि रास्ते में यात्रियों को न फंसना पड़े।
तीन तारीख को देरी से चलेंगी ये ट्रेनें
64212 कानपुर सेंट्रल -लखनऊ जंक्शन मेमू कानपुर सेंट्रल स्टेशन से 12:20 बजे के स्थान पर 14:20 बजे, 12003 लखनऊ-नई दिल्ली लखनऊ स्टेशन से 100 मिनट, 12104 लखनऊ-पुणे लखनऊ स्टेशन से 90 मिनट, 15067 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनल गोरखपुर स्टेशन से 145 मिनट, 15109 छपरा-मथुरा छपरा स्टेशन से 205 मिनट, 04449 दरभंगा-नई दिल्ली यात्रा प्रारंभ करने की तिथि दो दिसंबर को दरभंगा स्टेशन से 180 मिनट देरी से चलेगी।