वैष्णोदेवी मार्ग पर लैंडस्लाइड से बेगमपुरा एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें रद्द, 4 शॉर्ट टर्मिनेट

माता वैष्णोदेवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड का असर रेल संचालन पर भी पड़ा है। बेगमपुरा एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।जम्मूतवी-सियालदाह हमसफर समेत चार ट्रेनें बीच रास्ते में स्थगित की गई हैं।

माता वैष्णोदेवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का असर रेल संचालन पर भी पड़ा है। भारी बारिश से सड़क व रेलमार्ग बाधित हो गया। जम्मू मंडल में पठानकोट-कंदरोरी रेलखंड में रेललाइनों पर बाढ़ के कारण रेलवे ने विभिन्न जगहों की ट्रेनों को रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है। मंगलवार को चलने वाली बेगमपुरा समेत चार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। श्रीमाता वैष्णोदेवी से कामाख्या एक्सप्रेस-15656 भी रद्द की गई है। जबकि जम्मूतवी-सियालदाह हमसफर समेत चार ट्रेनें बीच रास्ते में स्थगित की गई हैं।

जम्मू मंडल में पठानकोट कैंट-कंदरोरी रेलमार्ग पर डाउन लाइन और जम्मू-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा,जम्मूतवी- बाड़ीब्राहमण रेलखंड में बाढ़ से मुरादाबाद मंडल व गुजरने वाली गाड़ियों को रेलवे ने निरस्त व शार्ट टर्मिनेट किया है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता के अनुसार श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा-योगनगरी ऋषिकेश-14609-10 व बेगमपुरा-12238(जम्मू से वाराणसी) को रद्द किया गया है। इसके अलावा सियालदाह से जम्मूतवी के बीच 26 व 27 अगस्त को चलने वाली एक्सप्रेस(22317-18) को शार्ट टर्मिनेट किया गया है। इस ट्रेन को लुधियाना तक संचालित किया जाएगा। लुधियाना से जम्मू तक यह ट्रेन निरस्त रहेगी। इसके अलावा अर्चना एक्सप्रेस-12356 को लुधियाना व लोहित एक्सप्रेस-15651 सहारनपुर में शार्ट टर्मिनेट किया गया है। आपदा के चलते रेल अधिकारी और स्टाफ को भी सतर्क कर दिया गया है।