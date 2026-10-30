पाकिस्तानी शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकी लखनऊ से गिरफ्तार, हमले की फिराक में थे

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकी लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपी पंजाब के अमृतसरऔर गुरुदासपुर के रहने वाले हैं। हमले की फिराक थे।

लखनऊ। विशेष संवाददाता। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े चार संदिग्ध आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपी पंजाब के अमृतसर व गुरुदासपुर के निवासी हैं। इनके कब्जे से एक अदद पिस्टल व 20 कारतूस बरामद किए गए हैं। संदिग्ध आतंकी आरोपी सेना व पुलिस प्रतिष्ठान पर हमला करने की फिराक में थे।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश के मुताबिक एटीएस को सूचना मिल रही थी कि देश में आतंक फैलाने, संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को खतरे में डालने के लिए प्रतिबंधित संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े कुछ युवक सेना व पुलिस के किसी प्रतिष्ठान पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। यह भी पता चला था कि पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क के सक्रिय सदस्य राना भाई के कहने पर लखनऊ में घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं।

इस सूचना के आधार पर एटीएस ने अपने नेटवर्क को सक्रिय किया। सटीक सूचना के आधार पर शुक्रवार को अमृतसर निवासी गगनदीप सिंह (26), रजत कुमार (19), गुरुदासपुर निवासी क्रिश (21) को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा है।

राना भाई ने दिया था किलिंग टारगेट पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि पाकिस्तान के राना भाई के लिए काम करते हैं तथा उसी ने यूपी की राजधानी लखनॆऊ में किसी आर्मी या पुलिस अधिकारी की हत्या का टास्क दिया था। मारने का वीडियो भेजने के लिए भी कहा था। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए 27 अक्तूबर को अमृतसर से दिल्ली होते हुए 29 अक्तूबर की रात करीब 12 बजे लखनऊ पहुंचे थे।

लखनऊ में अज्ञात ने सौंपा पिस्टल व 20 कारतूस यह लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए राना भाई से संपर्क करते थे। राना भाई ने ही 2585 रुपये लखनऊ तक आने का किराया दिया था। यहां पहुंचने पर लखनऊ रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर राना भाई को भेजकर अपने पहुंचने की तस्दीक कराई। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया कि राना भाई ने कहा था कि पाकिस्तान से असलहे और कारतूस भेजे हैं। लखनऊ पहुंचने पर राना के गुर्गे ने असलहा और कारतूस सौंपा। राना भाई ने खर्चा पानी के लिए दो दिन में 2500 रुपये दो बार में भेजे और टारगेट किलिंग के बाद 3 लाख रुपये देने का वादा किया था। घटना को अंजाम देने के बाद इन्हें पुलिस से बचने और मौज मस्ती के लिए नेपाल जाने की सलाह दी गई थी।

फोन में मिले विदेशी नंबर पर चैट गिरफ्तार आरोपियों के फोन में वर्चुअल नंबर से एक्टिव व्हाट्सएप एकाउंट से विदेशी नंबर पर चैट की पुष्टि हुई है। आरोपियों के फोन की प्राथमिक जांच में कई संदिग्ध चैट, वीडियो और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की रेकी कर उनका लोकेशन, पाकिस्तानी हैंडलर को भेजा जाना पाया गया। एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 151, 61 (2), आयुध अधिनियम, धारा 18, 38 तथा विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया।