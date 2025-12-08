महिला सिपाही मीनाक्षी के पास मिले 4 सिम-3 मोबाइल, थानेदार की मौत से क्या कनेक्शन?
यूपी के उरई के कुठौंद एसओ अरुण कुमार राय की मौत में नामजद आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। मीनाक्षी के पास से पुलिस को 3 मोबाइल और 4 सिम मिले। जबकि, इंस्पेक्टर के पास तीन सिम मिले हैं। सभी का डेटा खंगाला जा रहा है। यह भी सामने आया है कि मीनाक्षी 11 दिनों से ड्यूटी से गायब थी। उसके गायब रहने के कारण भी तलाशे जा रहे हैं। उधर, जांच टीम एसओ और आरोपी मीनाक्षी शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं।
सरकारी आवास में मच्छरदानी में थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय को गोली लगने की सूचना के बाद जब मौके पर स्टाफ पहुंचा तो एसओ अरुण राय के सीने पर पिस्टल रखी मिली थी। जबकि, गोली सिर में लगी थी। एसओ अरुण राय की पत्नी माया राय की तहरीर पर पुलिस ने भले सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली हो पर पुलिस के सीनियर अफसर अभी इसे सुसाइड मान रहे हैं।
थानेदार की पत्नी ने महिला सिपाही पर दर्ज कराई है एफआईआर
मेरठ की रहने वाली महिला सिपाही के खिलाफ एसओ की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। कोंच सर्किल में डायल 112 में तैनात मीनाक्षी इससे पहले वर्ष 2024 में बरेली के बहेड़ी थाने में तैनात थी वहां पर भी काफी चर्चा में रही थी। उधर, शनिवार रात एसओ का शव संतकीरनगर के रजनौली गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। रविवार को सरयू के बिड़हर घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी तो मौजूद लोगों की आंखें भर आईं।
एसओ आवास पर क्यों थी मीनाक्षी? गायब क्यों हो गई?
जानकारी के अनुसार सीओ की शुक्रवार देर रात सर्विस पिस्टल से चली गोली से मौत हो गई थी। घटना के वक्त कोंच में तैनात सिपाही मीनाक्षी शर्मा सीओ के आवास पर थी। सीओ के गोली लगते ही मीनाक्षी कमरे से चिल्लाते हुए थाने पहुंची और घटना की जानकारी देकर गायब हो गई। उसके भागने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। जानकारी पर पहुंची थाना प्रभारी की पत्नी माया राय ने मीनाक्षी पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रविवार को मीनाक्षी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है मीनाक्षी ने पूछताछ में क्या बताया है। सूत्रों का कहना है सिपाही एक सप्ताह से इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर ही थी, जबकि उसकी तैनाती कोंच में थी।