4 Puja special trains to run for Kolkata and Bihar, relief to passengers on Dussehra, Deepawali-Chhath कोलकाता और बिहार के लिए चलेंगीं 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें, दशहरा, दीपावली-छठ पर यात्रियों को राहत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News4 Puja special trains to run for Kolkata and Bihar, relief to passengers on Dussehra, Deepawali-Chhath

दशहरा, दीपावली और छठ त्योहार पर घर जाने वालों के लिए राहत की खबर है। रेलवे लखनऊ होकर बिहार और कोलकाता की तरफ जाने वाली चार पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 10:24 AM
दशहरा, दीपावली और छठ त्योहार पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे लखनऊ होकर बिहार और कोलकाता की तरफ जाने वाली चार पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसमें एक ट्रेन लखनऊ और कोलकाता के बीच चलेगी। बाकी ट्रेनें दिल्ली, आनंद विहार और आगरा कैंट से चलेंगी।

आगरा कैंट-जोगबनी के बीच 12 से

दशहरा, दीवाली और छठ पर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आगरा कैंट से जोगबनी के बीच लखनऊ होकर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर से चलेगी। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार ट्रेन नंबर 04195 आगरा से 12 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को 05:00 बजे रवाना होगी। लखनऊ जंक्शन होते हुए यह ट्रेन अगले दिन 18:45 बजे जोगबनी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04196 जोगबनी से 13 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार 21:00 बजे चलकर लखनऊ जंक्शन होते हुए तीसरे दिन 07:10 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। इस ट्रेन में स्लीपर और अनारक्षित कोच होंगे।

नई दिल्ली-गोरखपुर 19 से

नई दिल्ली-गोरखपुर-नई दिल्ली साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचालन नई दिल्ली से 19 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को और गोरखपुर से 20 सितंबर से 29 नवंबर को प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा। ट्रेन नंबर 04022 नई दिल्ली-गोरखपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी दिल्ली से प्रत्येक शुक्रवार को 14.00 बजे चलकर लखनऊ जं से 23.10 बजे चलकर दूसरे दिन गोरखपुर 05.00 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 04021 गोरखपुर से प्रत्येक शनिवार को 07.00 बजे चलकर लखनऊ जं. से 13.25 बजे, हरदोई से 14.57 बजे चलकर अगले दिन नई दिल्ली 23.10 बजे पहुंचेगी।

आनंद विहार-जोगबनी 20 से

आनंद विहार-जोगबनी-आनंद विहार के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल का संचालन आंनद विहार से 20 सितंबर से 29 नवंबर और जोगबनी से 21 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। आंनद विहार से ट्रेन नंबर 04008 प्रत्येक शनिवार को 20 सितंबर से 08.30 बजे चलकर उसी दिन आलमनगर से 17.15 बजे, उतरेठिया से 17.47 बजे चलकर दूसरे दिन जोगबनी 17.00 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 04007 जोगबनी से प्रत्येक रविवार को 18.30 बजे चलकर दूसरे दिन उतरेठिया से 17.00 बजे, आलमनगर से 17.45 बजे चलकर आनंद विहार 03.00 बजे पहुंचेगी।

लखनऊ-कोलकाता के बीच चार अक्तूबर से

लखनऊ-कोलकाता-लखनऊ के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन लखनऊ से 04 अक्तूबर से 08 नंबर तक किया जाएगा। कोलाकाता से यह 03 अक्तूबर से 06 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन नंबर 03108 लखनऊ से 04 अक्तूबर से प्रत्येक शनिवार को रात 1.40 बजे चल कर अगले दिन रात 00.40 बजे कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता से ट्रेन नंबर 03107 प्रत्येक गुरुवार रात 23.55 बजे चलकर अगले दिन रात 12.10 बजे लखनऊ पहुंचेगी।

Up News UP News Today diwali special train अन्य..
