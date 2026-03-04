गांजा तस्करी में सहयोग करने वालों इन पुलिस कर्मचारियों के नाम, कमिश्नर ने बिठाई थी जांच

यूपी के कानपुर में कमिश्नर की बिठाई में जांच में चार पुलिस कर्मचारियों के नाम सामने आए। इन पर गांजा बिकवाने में सहयोग करने, संरक्षण देने, तस्करों से मिलीभगत और संलिप्तता के आरोप लगे हैं।

यूपी में पुलिस पर मादक पदार्थ तस्करी को लेकर अक्सर वर्दी पर आरोप लगते रहे हैं। जब बड़े तस्कर पकड़े तो उन्होंने भी पुलिसकर्मियों के नाम लिए लेकिन विभागीय मामला होने के चलते अफसर इसे दबा लेते थे। हालांकि इस बार कानपुर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने विभाग में तैनात मादक पदार्थ तस्करी के विभीषणों की पहचान के लिए आईपीएस सुमित सुधाकर रामटेके को लगाया। मामले जांच बिठाई गई। इसके बाद एक सप्ताह की जांच में चार पुलिस कर्मचारियों के नाम सामने आए। इन पर गांजा बिकवाने में सहयोग करने, संरक्षण देने, तस्करों से मिलीभगत और संलिप्तता के आरोप लगे हैं।

पनकी चौकी मंदिर प्रभारी श्रवण कुमार मामले की जांच-पड़ताल तेज हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहां इलाके में लंगड़ी नाम की महिला है जो गांजे की पुड़िया लंबे समय से बेच रही है। ग्राहक बनकर पूछताछ हुई तो दावा किया कि चौकी से लेकर थाने तक सेटिंग है। पुलिस की जांच-पड़ताल में पता चला कि चौकी प्रभारी के प्रश्रय पर महिला गांजा बेच रही थी। पुलिस के सहयोग से गांजा बिकवाने का कारोबार चल रहा है।

हेड कांस्टेबल कमलकांत पुलिस हेडकांस्टेबल कमलकांत पिछले डेढ़ साल से रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दक्षिण क्षेत्र में कंजड़नपुरवा इलाके में उसकी लंबे समय से पैठ रही है। रिजर्व पुलिस लाइन में तैनाती के बावजूद कमलकांत का इलाके में दखल बना हुआ है। पुलिस की जांच में कांस्टेबल कमलाकांत के बारे में भी जानकारी ली। आईपीएस सुमित ने यहां तस्करों से बात की तो नाम सामने आया।

हेड कांस्टेबल रंजीत कुमार शर्मा काकादेव थाने में तैनात रंजीत कुमार शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि काकादेव कोचिंग मंडी में तस्करी करने वालों को रंजीत कुमार शर्मा ने प्रश्रय दे रखा है। इसकी शह पर ही कोचिंड मंडी के आसपास चरस व गांजा तस्कर धड़ल्ले से बेचते हैं। रंजीत कुमार शर्मा की मदद से गांजा और चरस तस्कर बेखौफ होकर यह धंध करते हैं। इन तस्करों को पुलिस से कोई डर नहीं है।