Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गांजा तस्करी में सहयोग करने वालों इन पुलिस कर्मचारियों के नाम, कमिश्नर ने बिठाई थी जांच

Mar 04, 2026 05:38 pm ISTDeep Pandey कानपुर, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में  कमिश्नर की बिठाई में जांच में चार पुलिस कर्मचारियों के नाम सामने आए। इन पर गांजा बिकवाने में सहयोग करने, संरक्षण देने, तस्करों से मिलीभगत और संलिप्तता के आरोप लगे हैं।

गांजा तस्करी में सहयोग करने वालों इन पुलिस कर्मचारियों के नाम, कमिश्नर ने बिठाई थी जांच

यूपी में पुलिस पर मादक पदार्थ तस्करी को लेकर अक्सर वर्दी पर आरोप लगते रहे हैं। जब बड़े तस्कर पकड़े तो उन्होंने भी पुलिसकर्मियों के नाम लिए लेकिन विभागीय मामला होने के चलते अफसर इसे दबा लेते थे। हालांकि इस बार कानपुर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने विभाग में तैनात मादक पदार्थ तस्करी के विभीषणों की पहचान के लिए आईपीएस सुमित सुधाकर रामटेके को लगाया। मामले जांच बिठाई गई। इसके बाद एक सप्ताह की जांच में चार पुलिस कर्मचारियों के नाम सामने आए। इन पर गांजा बिकवाने में सहयोग करने, संरक्षण देने, तस्करों से मिलीभगत और संलिप्तता के आरोप लगे हैं।

पनकी चौकी मंदिर प्रभारी श्रवण कुमार

मामले की जांच-पड़ताल तेज हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहां इलाके में लंगड़ी नाम की महिला है जो गांजे की पुड़िया लंबे समय से बेच रही है। ग्राहक बनकर पूछताछ हुई तो दावा किया कि चौकी से लेकर थाने तक सेटिंग है। पुलिस की जांच-पड़ताल में पता चला कि चौकी प्रभारी के प्रश्रय पर महिला गांजा बेच रही थी। पुलिस के सहयोग से गांजा बिकवाने का कारोबार चल रहा है।

हेड कांस्टेबल कमलकांत

पुलिस हेडकांस्टेबल कमलकांत पिछले डेढ़ साल से रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दक्षिण क्षेत्र में कंजड़नपुरवा इलाके में उसकी लंबे समय से पैठ रही है। रिजर्व पुलिस लाइन में तैनाती के बावजूद कमलकांत का इलाके में दखल बना हुआ है। पुलिस की जांच में कांस्टेबल कमलाकांत के बारे में भी जानकारी ली। आईपीएस सुमित ने यहां तस्करों से बात की तो नाम सामने आया।

ये भी पढ़ें:यूपी को हरित प्रदेश बनाने में जुटी योगी सरकार, इस साल भी करेगी यह बड़ा काम
ये भी पढ़ें:हर हाल में जाममुक्त बनाएं, योगी ने किस शहर के लिए अफसरों को दिए सख्त निर्देश?

हेड कांस्टेबल रंजीत कुमार शर्मा

काकादेव थाने में तैनात रंजीत कुमार शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि काकादेव कोचिंग मंडी में तस्करी करने वालों को रंजीत कुमार शर्मा ने प्रश्रय दे रखा है। इसकी शह पर ही कोचिंड मंडी के आसपास चरस व गांजा तस्कर धड़ल्ले से बेचते हैं। रंजीत कुमार शर्मा की मदद से गांजा और चरस तस्कर बेखौफ होकर यह धंध करते हैं। इन तस्करों को पुलिस से कोई डर नहीं है।

ये भी पढ़ें:250 करोड़ टैक्स हड़पने वाले गिरोह की कहानी दिलचस्प, 3 लड़के कैसे करते थे खेल?

हेड कांस्टेबल जितेंद्र प्रताप सिंह

सचेंडी थाने में जितेंद्र प्रताप सिंह की पोस्टिंग है। बताया गया कि जितेंद्र प्रताप सिंह 20 दिन पहले ही थाने पहुंचा है। अधिकारियों की जांच में सामने आया कि सचेंडी और आसपास के क्षेत्रों में कांस्टेबल जितेंद्र प्रताप सिंह दबदबा है। कई तस्करों से पूछताछ के बाद जितेंद्र का नाम मिला। उस पर गांजा बेचने में सहयोग करने, संलिप्तता के आरोप हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Kanpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |