Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News4 people walking dogs without license fined 20,000 rupees; Lucknow Municipal Corporation campaign
बिना लाइसेंस कुत्ता टहला रहे 4 लोगों पर 20 हजार का जुर्माना; नगर निगम ने चलाया अभियान

बिना लाइसेंस कुत्ता टहला रहे 4 लोगों पर 20 हजार का जुर्माना; नगर निगम ने चलाया अभियान

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में बिना लाइसेंस कुत्ता टहला रहे 4 लोगों पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। टीम ने जुर्माना वसूला भी। इस दौरान टीम से बहस भी हुई। दरअसल, लखनऊ नगर निगम ने अभियान चलाया है।

Fri, 21 Nov 2025 04:51 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। बिना लाइसेंस के कुत्ता टहलाते मिले चार लोगों से 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इस दौरान टीम की बहस भी हुई। नगर निगम ने गुरुवार सुबह जोन-8 क्षेत्रों, बंगला बाजार चौराहा, शारदाखंड और रुचिखंड में पालतू कुत्तों के लाइसेंस की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण विभाग और डॉग कैचिंग स्क्वाड की संयुक्त टीम सुबह 6:30 बजे पहुंची तो बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभियान के दौरान 4 लोगों से कुल 20,000 रुपये जुर्माना वसूला गया और मौके पर ही लाइसेंस जारी किए गए। एक रॉटवीलर कुत्ते को अस्थायी रूप से जब्त भी किया गया, जिसे निर्धारित जुर्माना भरने के बाद छोड़ा गया। कुल मिलाकर 24,000 रुपये नगर निगम कोष में जमा हुए। कई पालतू मालिक वैध लाइसेंस के साथ मिले। नगर निगम के अनुसार लखनऊ में लगभग 10,000 पालतू कुत्ते हैं, जिनमें कई अपंजीकृत हैं।

यहां बनवाए लाइसेंस

निगम का कहना है कि बिना लाइसेंस कुत्ता पालना नियम विरुद्ध है और इससे सुरक्षा व स्वच्छता पर खतरा बढ़ता है। इसलिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पशु कल्याण अधिकारी डा. अभिनव वर्मा ने सभी मालिकों से लाइसेंस बनवाने, समय पर रैबीज टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि लाइसेंस lmc.up.nic.in या लालबाग स्थित कार्यालय में आसानी से बनवाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:पहली दिसंबर शुरू हो रही राहत देने वाली यह योजना, घर-घर जाएंगे बिजलीकर्मी
ये भी पढ़ें:कोतवाली प्रभारी की कार पेड़ से टकराई, कोतवाल की हालत गंभीर, मेदांता में भर्ती

दो जोन की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, सफाई एजेंसियों पर ठोका जुर्माना

वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर निगम प्रशासन की दो टीमों ने जोन 5 और जोन 1 में औचक निरीक्षण किया। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, नाली सफाई और कचरा प्रबंधन की स्थिति की जांच में दोनों क्षेत्रों में बड़ी लापरवाहियाँ सामने आईं। खामियाँ मिलने पर दोनों सफाई एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया और त्वरित सुधार के निर्देश दिए गए।

जोन 5—लॉयन एनवायरो पर 15,000 का जुर्माना

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने ओम नगर वार्ड का निरीक्षण किया, जहां सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। नालियों की सफाई अधूरी मिली, रोड स्वीपिंग का काम लटका था और डोर-टू-डोर कलेक्शन नियमित नहीं चल रहा था। खाली प्लॉटों में कूड़ा जमा था और कचरा उठान के लिए वाहन भी कम मिले। एजेंसी लॉयन एनवायरो के कर्मचारी वर्दी में भी नहीं मिले। इन गंभीर कमियों पर एजेंसी पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया।

जोन 1—लखनऊ स्वच्छता अभियान संस्था पर 10,000 का जुर्माना

सुबह 9 बजे अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने राजा राम मोहन राय मॉडल वार्ड का निरीक्षण किया। मुख्य मार्गों पर कूड़ा जमा मिला और कई लोग खुले में कचरा फेंकते दिखे। लगभग 6002 परिवारों वाले वार्ड में केवल नौ वाहन मिले, जबकि संख्या बढ़ाने की जरूरत जताई गई। 62 अपार्टमेंट्स में से सिर्फ 50% में डोर-टू-डोर कलेक्शन हो रहा था। रोड स्वीपिंग का कचरा बिन्स में डाला जा रहा था, जो बिन-फ्री सिटी लक्ष्य के खिलाफ है। इन खामियों पर संस्था पर ₹10,000 का जुर्माना ठोका गया

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |