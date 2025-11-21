बिना लाइसेंस कुत्ता टहला रहे 4 लोगों पर 20 हजार का जुर्माना; नगर निगम ने चलाया अभियान

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में बिना लाइसेंस कुत्ता टहला रहे 4 लोगों पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। टीम ने जुर्माना वसूला भी। इस दौरान टीम से बहस भी हुई। दरअसल, लखनऊ नगर निगम ने अभियान चलाया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। बिना लाइसेंस के कुत्ता टहलाते मिले चार लोगों से 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इस दौरान टीम की बहस भी हुई। नगर निगम ने गुरुवार सुबह जोन-8 क्षेत्रों, बंगला बाजार चौराहा, शारदाखंड और रुचिखंड में पालतू कुत्तों के लाइसेंस की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण विभाग और डॉग कैचिंग स्क्वाड की संयुक्त टीम सुबह 6:30 बजे पहुंची तो बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

अभियान के दौरान 4 लोगों से कुल 20,000 रुपये जुर्माना वसूला गया और मौके पर ही लाइसेंस जारी किए गए। एक रॉटवीलर कुत्ते को अस्थायी रूप से जब्त भी किया गया, जिसे निर्धारित जुर्माना भरने के बाद छोड़ा गया। कुल मिलाकर 24,000 रुपये नगर निगम कोष में जमा हुए। कई पालतू मालिक वैध लाइसेंस के साथ मिले। नगर निगम के अनुसार लखनऊ में लगभग 10,000 पालतू कुत्ते हैं, जिनमें कई अपंजीकृत हैं।

यहां बनवाए लाइसेंस निगम का कहना है कि बिना लाइसेंस कुत्ता पालना नियम विरुद्ध है और इससे सुरक्षा व स्वच्छता पर खतरा बढ़ता है। इसलिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पशु कल्याण अधिकारी डा. अभिनव वर्मा ने सभी मालिकों से लाइसेंस बनवाने, समय पर रैबीज टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि लाइसेंस lmc.up.nic.in या लालबाग स्थित कार्यालय में आसानी से बनवाया जा सकता है।

दो जोन की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, सफाई एजेंसियों पर ठोका जुर्माना वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर निगम प्रशासन की दो टीमों ने जोन 5 और जोन 1 में औचक निरीक्षण किया। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, नाली सफाई और कचरा प्रबंधन की स्थिति की जांच में दोनों क्षेत्रों में बड़ी लापरवाहियाँ सामने आईं। खामियाँ मिलने पर दोनों सफाई एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया और त्वरित सुधार के निर्देश दिए गए।

जोन 5—लॉयन एनवायरो पर 15,000 का जुर्माना अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने ओम नगर वार्ड का निरीक्षण किया, जहां सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। नालियों की सफाई अधूरी मिली, रोड स्वीपिंग का काम लटका था और डोर-टू-डोर कलेक्शन नियमित नहीं चल रहा था। खाली प्लॉटों में कूड़ा जमा था और कचरा उठान के लिए वाहन भी कम मिले। एजेंसी लॉयन एनवायरो के कर्मचारी वर्दी में भी नहीं मिले। इन गंभीर कमियों पर एजेंसी पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया।