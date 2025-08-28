एमपी के 4 OBC लड़कों ने यूपी पुलिस में SC बनकर पा ली सिपाही की नौकरी, ट्रेनिंग में खुल गया खेल

एमपी के 4 ओबीसी लड़कों ने यूपी पुलिस में SC बनकर सिपाही की नौकरी पा ली। ट्रेनिंग दौरान के जांच में इन युवकों की हकीकत सामने आ गई। फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मध्य प्रदेश के चार ओबीसी लड़कों ने एससी बनकर यूपी पुलिस में सिपाही की नौकरी पा ली। ट्रेनिंग दौरान के जांच में इन युवकों की पोल खुल गई। फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाकर यूपी पुलिस में सिपाही की नौकरी पाने वाले चार लोगों के खिलाफ सोनभद्र की घोरावल कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। चारों मध्य प्रदेश के निवासी हैं और यूपी के सोनभद्र के घोरावल से प्रमाणपत्र बनवा रखा था।

जांच में पाया कि चारों ने यूपी में स्थानीय स्तर से फर्जी तरीके से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त लिया। उन्होंने अपने आवेदन पत्र में पत्राचार और स्थानीय पता में ग्राम दीवां, पोस्ट घोरावल, सोनभद्र तथा श्रेणी मे एससी अंकित किया। जबकि वे मूलरूप से ग्राम मझिगवा, थाना गढ़वा, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश का निवासी हैं और बैसवार जाति के हैं। मध्य प्रदेश वे ओबीसी में आते हैं। आरोपियों में उमेश कुमार वैस, विजय कुमार, राकेश सिंह और दीपक कुमार के नाम शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि विवेचना शुरू कर दी गई है। चारों की इस समय पुलिस लाइन में ट्रेनिंग चल रही है। कुछ दिनों बाद उनकी तैनाती होने वाली थी।