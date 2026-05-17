यात्रियों को बड़ी राहत, गर्मियों में चलेंगी 4 और स्पेशल ट्रेनें, इन ट्रेनों के फेरे भी बढ़े

रेलवे ने गर्मियों में यात्री लोड देखते हुए चार स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ग्वालियर-बरौनी और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-खुर्दा रोड जंक्शन तक चलने वाली ये ट्रेनें गोविंदपुरी होकर जाएंगी। साथ ही, एक जोड़ी विशेष ट्रेन की संचालन अवधि भी बढ़ाई है।

UP News: ट्रेन से यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने गर्मियों में यात्री लोड देखते हुए चार स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ग्वालियर-बरौनी और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-खुर्दा रोड जंक्शन तक चलने वाली ये ट्रेनें कानपुर के गोविंदपुरी होकर जाएंगी। साथ ही, एक जोड़ी विशेष ट्रेन की संचालन अवधि भी बढ़ाई है।

एनसीआर सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 04137-04138 ग्वालियर-बरौनी स्पेशल में से 04137 ग्वालियर से 19 मई से 25 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार व मंगलवार, 04138 बरौनी से 20 मई से 15 जुलाई तक रविवार और बुधवार को चलेगी। ग्वालियर से यह ट्रेन दोपहर सवा दो बजे रवाना होगी और विभिन्न स्टेशन होते हुए रात 07:40 बजे गोविंदपुरी आएगी। यहां से पांच मिनट बाद 07:45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर सवा बारह बजे बरौनी जंक्शन पहुंचेगी।

इसकी रिवर्स बरौनी से दोपहर 01:45 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 05:10 बजे गोविंदपुरी आएगी। यहां से सवा पांच बजे रवाना होकर दोपहर 12:20 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। इसी तरह, 01929/01930 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–खुर्दा रोड जंक्शन विशेष ट्रेन में से 01929 झांसी से 22 मई से 26 जून तक प्रत्येक शुक्रवार तो 01930 खुर्दा रोड से 24 मई से 28 जून तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से यह ट्रेन सुबह 04:55 बजे रवाना होकर दोपहर 01:10 बजे गोविंदपुरी आएगी।

गोरखपुर-हैदराबाद समर स्पेशल ट्रेन 28 जून तक ग्रीष्मकाल में यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व से चलाई जा रही 07075/07076 हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक विशेष गाड़ी के संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। यह गाड़ी हैदराबाद से 05, 12, 19 एवं 26 जून (हर शुक्रवार) को व गोरखपुर से 07, 14, 21 एवं 28 जून (हर रविवार) को चलाई जाएगी। 07075 हैदराबाद से 21:00 बजे चलेगी। 07076 गोरखपुर से 08:30 बजे चलेगी। यह ट्रेन गोमतीनगर, लखनऊ सिटी और ऐशबाग होकर जाएगी।