एक ही परिवार के 4 लोगों पर नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप, कल दर्ज होगा कलमबंद बयान
पीड़ित छात्र के पिता ने एक परिवार के सदस्यों पर बेटे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़ित के पिता कारोबारी हैं।
यूपी के महाराजगंज में कक्षा पांच के छात्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में एक ही परिवार के चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद सोनौली पुलिस ने विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। सोमवार को पुलिस पीड़ित का मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज कराएगी। बयान और मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी।
पीड़ित छात्र के पिता ने अपने ही कॉलोनी के रहने वाले एक परिवार के सदस्यों पर बेटे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़ित के पिता कारोबारी हैं। आरोप यह भी है कि पीड़ित को डरा-धमका कर धन उगाही भी कराई गई।
इस मामले को लेकर सोसाइटी में कई बार पंचायत भी हुई। इसमें आरोपित पक्ष को दस लाख रुपया नेपाली मुद्रा देने के नाम पर सुलह-समझौता भी हुआ। सोसाइटी वालों ने भी पत्र जारी कर घटना की निंदा की थी। बाद में कार्रवाई को लेकर पुलिस को तहरीर दी गई, पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के जनता दर्शन व एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। एसपी के आदेश पर सोनौली पुलिस केस दर्ज कर जांच-पड़ताल कर रही है।
महिला एसआई पर केस को प्रभावित करने का आरोप
पीड़ित के पिता ने सोनौली कोतवाली की एक महिला एसआई पर केस को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि महिला आरोपित के मकान में किराया पर रहती है। जबसे केस दर्ज हुआ है तब से आरोपितों को बचाने के लिए केस को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में सोनौली कोतवाली के एसओ अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि प्रकरण में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का बयान दर्ज कराया जाएगा। विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।