Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP News4 IPS officers and over 100 police personnel surrounded three villages chased down and apprehended people here
चार IPS, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तीन गांवों को घेरा, लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा, जानें मामला

चार IPS, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तीन गांवों को घेरा, लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा, जानें मामला

संक्षेप:

मथुरा जिले के तीन गांवों में गुरुवार की सुबह अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। 100 से ज्याद पुलिसकर्मियों और चार आईपीएस अफसरों ने तीन गांवों को चारों तरफ से घेर लिया।

Dec 11, 2025 06:36 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
share

यूपी के मथुरा जिले के तीन गांवों में गुरुवार की सुबह अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। 100 से ज्याद पुलिसकर्मियों और चार आईपीएस अफसरों ने तीन गांवों को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद शुरू हुई धर पकड़ की कार्रवाई। पीएसी जवान और पुलिस कर्मियों ने गांव के अंदर से लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा। एक करीब दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। गांवों में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के पहुंचने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूरा मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस, मालीपुरा और नगला अतिया गांव की है। बुधवार की देर रात जैसे ही तारीख बदली तो गांव में छापेमारी को लेकर पुलिसकर्मियों ने तैयारी शुरू कर दी। गांव में आधे से ज्यादा लोग अभी जागे भी नहीं थे कि गुरुवार सुबह चार आईपीएस अफसरों के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई।

पुलिस की कई गाड़ियों और बसों में सवार होकर पुलिस और पीएस इस गांव में पहुंची। पुलिस अधिकारियों के साथ कई थानों की फोर्स शामिल थी। पुलिस फोर्स ने तीनों गांवों को बारी-बारी से घेरा। गांव के चारों तरफ पुलिस फोर्स देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही पुलिसकर्मियों ने छापेमारी शुरू कर दी। गांव में घुसकर लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा। भारी संख्या में पुलिस देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है।

तीनों गांवों में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन टटलू

मथुरा के जिन तीन गांवों में पुलिस ने छापेमारी करके लोगों को पकड़ा है वह साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। इन्हीं साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन टटलू (ठग) चलाया और साइबर ठगी में संलिप्त गोवर्धन के तीन गांवों में दबिश देकर लोगों को हिरासत में लिया। एसपी देहात और एसपी क्राइम के नेतृत्ध्व में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने पकड़े गए लोगों के पास से फोन और असलहे भी बरामद किए हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |