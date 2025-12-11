चार IPS, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तीन गांवों को घेरा, लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा, जानें मामला

संक्षेप: मथुरा जिले के तीन गांवों में गुरुवार की सुबह अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। 100 से ज्याद पुलिसकर्मियों और चार आईपीएस अफसरों ने तीन गांवों को चारों तरफ से घेर लिया।

यूपी के मथुरा जिले के तीन गांवों में गुरुवार की सुबह अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। 100 से ज्याद पुलिसकर्मियों और चार आईपीएस अफसरों ने तीन गांवों को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद शुरू हुई धर पकड़ की कार्रवाई। पीएसी जवान और पुलिस कर्मियों ने गांव के अंदर से लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा। एक करीब दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। गांवों में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के पहुंचने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

पूरा मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस, मालीपुरा और नगला अतिया गांव की है। बुधवार की देर रात जैसे ही तारीख बदली तो गांव में छापेमारी को लेकर पुलिसकर्मियों ने तैयारी शुरू कर दी। गांव में आधे से ज्यादा लोग अभी जागे भी नहीं थे कि गुरुवार सुबह चार आईपीएस अफसरों के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई।

पुलिस की कई गाड़ियों और बसों में सवार होकर पुलिस और पीएस इस गांव में पहुंची। पुलिस अधिकारियों के साथ कई थानों की फोर्स शामिल थी। पुलिस फोर्स ने तीनों गांवों को बारी-बारी से घेरा। गांव के चारों तरफ पुलिस फोर्स देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही पुलिसकर्मियों ने छापेमारी शुरू कर दी। गांव में घुसकर लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा। भारी संख्या में पुलिस देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है।