4 inspectors 2 sub-inspectors suspended for being friends with famous lawyer akhilesh dubey police commissioner action चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी में 4 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा सस्पेंड; कानपुर में पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News4 inspectors 2 sub-inspectors suspended for being friends with famous lawyer akhilesh dubey police commissioner action

चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी में 4 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा सस्पेंड; कानपुर में पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन

कानपुर में चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। चार इंस्पेक्टर और दो दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ अखिलेश दुबे से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। जांच पूरी होने के बाद और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरSun, 31 Aug 2025 08:57 AM
share Share
Follow Us on
चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी में 4 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा सस्पेंड; कानपुर में पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन

रेप के झूठे मुकदमे करवाने और रंगदारी में जेल गए चर्चित वकील अखिलेश दुबे और भूमाफिया से यारी छह पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गई। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कार्रवाई करते हुए सभी छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।

निलंबित पुलिसकर्मियों में चार इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सभी के खिलाफ अखिलेश दुबे से जुड़ाव के साक्ष्य मिले हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद और बड़ी कार्रवाई होने की बात अधिकारी कर रहे हैं। तीन दिन पहले ही पनकी और बर्रा एसओ को हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया था। बताया जा रहा है कि अखिलेश दुबे से यारी में कई और पुलिस कर्मी भी जांच के दायरे में आए हैं। जल्द ही कई और पर कार्रवाई हो सकती है।

ये भी पढ़ें:कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश की मुश्किलें बढ़ीं, BJP नेता को सताने लगा जान का डर

भाजपा नेता रवि सतीजा को फर्जी रेप केस में फंसाने के मामले में पुलिस ने अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा और शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू को जेल भेजा था। अखिलेश के जेल जाते ही उसके खिलाफ शिकायत करने वालों की झड़ी लग गई। पीड़ित सामने आए तो खुलासा हुआ कि पुलिस कर्मियों की भी अखिलेश के कारनामों में बड़ी सहभागिता रही है।

ये भी पढ़ें:कानपुर में वकील अखिलेश दुबे की क्यों हो रही इतनी चर्चा? चल रहा था कौन सा खेल

कमिश्नरेट पुलिस ने विभाग के अंदर भितरघातियों को तलाशना शुरू कर दिया। इसमें चार नाम सामने आए थे जिन्हें एसआईटी ने पक्ष रखने के लिए तलब किया था। इसी कड़ी में चार इंस्पेक्टर और दो एसआई के नाम और सामने आए हैं। इसमें पनकी इंस्पेक्टर रहे मानवेंद्र सिंह, बर्रा इंस्पेक्टर रहे नीरज ओझा, इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी (गैरहाजिर), ग्वालटोली थाना प्रभारी अमान सिंह, ग्वालटोली थाने में तैनात एसआई सनोज पटेल, आवास विकास चौकी प्रभारी एसआई आदेश यादव शामिल हैं।

अखिलेश दुबे के लिए काम करते थे थानेदार

चर्चित वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ अब तक एसआईटी को जो भी प्रार्थना पत्र मिल रहे हैं वह अधिकतर पुरानी घटनाओं से जुड़े हैं। अब तक उन मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका सीधा जवाब शनिवार को हुई छह पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई है। एसआईटी को जांच में पता चला है कि थानों में बैठकर थानेदार अखिलेश दुबे के लिए काम करते थे। जमीनों पर कब्जे की शिकायतें छिपाने, पीड़ितों को पुलिस आयुक्त ने न मिलने देने और अखिलेश के दरबार तक ले जाने, कोर्ट में कमजोर पैरवी करने जैसे काम यह थानेदार अखिलेश के लिए किया करते थे। एसआईटी की जांच में कई ऐसे तथ्य मिले हैं जिनसे इनकी अखिलेश से सांठगांठ स्पष्ट तौर पर साबित हो रही है। एसआईटी और साक्ष्यों को जुटा रही है। आरोपी पुलिस कर्मियों पर इससे भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। फिलहाल आपको बताते हैं किस पुलिसकर्मी पर क्या हैं आरोप।

34 बीघा जमीन पर था कब्जा, दबा दी शिकायत

एसआइटी को पनकी थानाध्यक्ष रहे इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत मिली थी। आरोप है कि एक पीड़ित की 34 बीघा जमीन पर चर्चित वकील और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने इस शिकायत को दबाया वहीं कब्जा होने की जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित को भी धमकाया। एसआईटी को जानकारी मिली है कि मानवेंद्र सिंह ने अखिलेश दुबे और उसके गुर्गों से सांठ गांठ कर लाभ पहुंचाया। आलाधिकारियों से तथ्य छिपाए और कब्जे की जानकारी नहीं दी। प्राथमिक जांच में इंस्पेक्टर मानवेंद्र की अखिलेश से सहभागिता और भूमिका संदिग्ध पायी गई है। तीन दिन पहले ही मानवेंद्र को थाने से हटाकर लाइन भेजा गया था।

पीड़ितों को पकड़कर ले जाता था अखिलेश के दरबार

इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी नवाबगंज और फजलगंज थाना प्रभारी रहा है। एसआईटी को जानकारी मिली है कि थाना प्रभारी रहते हुए आशीष ने अखिलेश दुबे और दीनू उपाध्याय और उसके गुर्गों को खूब लाभ पहुंचाया। इसकी जानकारी पुलिस आयुक्त को हुई तो उन्होंने उससे थाने का प्रभार छीन लिया और शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात कर दिया। आशीष ने यहां भी अखिलेश और दीनू को लाभ पहुंचाना बंद नहीं किया। एसआईटी के मुुताबिक अखिलेश दुबे के खिलाफ पुलिस आयुक्त के पास शिकायत लेकर आने वालों को वह उनसे मिलने नहीं देता था। भाजपा नेता रवि सतीजा ने भी यही आरोप लगाया था। जब वह पुलिस आयुक्त से खुद पर दर्ज फर्जी रेप केस की शिकायत करने पहुंचे तो आशीष ने कहा कि डाक्टर के पास जाओ। यहां से कुछ भला नहीं होगा। इसके बाद वह रवि सतीजा को गाड़ी में बैठाकर अखिलेश के दरबार ले गया था।

कमजोर पैरवी से मिली अग्रिम जमानत

ग्वालटोली इंस्पेक्टर अमान सिंह पर आरोप हैं कि उनकी लचर पैरवी के चलते आरोपियों को लाभ मिला और उनकी अग्रिम जमानत हो गई। दरअसल खलासी लाइन स्थित कास्मोजिन लाउंज के खिलाफ रेलबाजार के सुजातगंज निवासी कांट्रैक्टर मो. सैफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि कास्मोजिन निर्माण में 59 लाख रुपये का खर्च आया था लेकिन आराेपियों ने 32.50 लाख रुपये दिए। जब वह शेष रकम मांगने पहुंचे तो बंधक बनाकर मारपीट की। इस मामले में आरोपी लकी और सौरभ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी थी। आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए कमजोर पैरवी करते हुए इंस्पेक्टर अमान सिंह ने हाईकोर्ट में जो कमेंट्स भेजे वह पुलिस के केस को एक मिनट भी स्टैंड नहीं कर सके और आरोपियों को जमानत मिल गई।

भूमाफिया से साठगांठ कर चोरी छिपे जेल भेजा

नौबस्ता के आवास विकास चौकी प्रभारी एसआई आदेश कुमार यादव के भूमाफिया से गठजोड़ सामने आया है। एसआईटी जांच में इस बात के साक्ष्य भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक नौबस्ता में पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी अरिदमन सिंह और उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर जमीन कब्जाने का मुकदमा हुआ था। इस मामले में आरोपी अरिदमन के ससुर राम प्रताप सिंह का नाम भी सामने आया था। सनोज पर आरोप है कि भूमाफिया से मिलीभगत की। राम प्रताप सिंह को थाने लाया और कुर्सी पर बिठाकर आवभगत की। इसकी फुटेज भी वायरल हुई थी हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी फुटेज की पुष्टि नहीं करता है। सनोज पटेल ने राम प्रताप सिंह की इमेज बचाने के लिए उसे चोरी छिपे जेल भेज दिया और कमिश्नरेट पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि पुलिस ने उसके निलंबन का आधार चौकी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा गलत काम करने, जनता व पुलिस चौकी स्टाफ से खराब व्यवहार करने और पुलिस की छवि धूमिल करने को बनाया गया है।

अग्रिम जमानत के कमजोर कमेंट्स तैयार किए थे

ग्वालटोली में तैनात एसआई सनोज पटेल की अखिलेश दुबे और उसके गुर्गों से मिलीभगत सामने आयी है। खलासी लाइन स्थित कास्मोजिन लाउंज के निर्माण का पूरा पैसा न देने पर आयुष उर्फ लवी मिश्रा इसके भाई आशीष उर्फ लकी, सौरभ द्विवेदी, प्रशांत समेत अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। एसआई सनोज पटेल इस मामले में विवेचक था। आशीष उर्फ लकी और सौरभ ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी। सनोज ने जो कमेंट्स तैयार किए वह एक पल भी हाईकोर्ट में नहीं ठहर सके और आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। सनोज पर भी आरोप है कि उसने अभियोग में अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने और उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना बेल कमेंट न्यायालय भेजने, जानबूझकर लापरवाही व अनुशासनहीनता की है। सनोज पर एसआईटी रिपोर्ट के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है।

क्या बोले अधिकारी

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) विनोद कुमार सिंह ने बताया कि निलंबित पुलिस कर्मियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। प्राथमिक जांच में अखिलेश दुबे से गठजोड़ के साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |