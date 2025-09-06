4 crores were forcibly deposited after sgst raids travel agency appealed to principal secretary जबरन जमा कराए 4 करोड़, SGST के छापों के बाद ट्रेवेल्स एजेंसी ने प्रमुख सचिव से लगाई गुहार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यात्री और लगेज बुकिंग एजेंसी समय शताब्दी ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर चन्द्र कुमार गंगवानी ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में कहा कि 2 सितंबर को एसजीएसटी के एसआईबी डीसी ने उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। उनका दावा है कि छापे के दौरान कोई भी नग अवैध, बिना बिल का पर्चा नहीं मिला।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरSat, 6 Sep 2025 10:54 AM
ट्रेवल्स एजेंसी समय शताब्दी के संचालक ने एसजीएसटी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। प्रतिष्ठानों पर गलत तरीके से छापेमारी और जबरन 4.02 करोड़ जमा कराने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने व्यापार को नुकसान और छवि धूमिल होने का हवाला दे प्रमुख सचिव से शिकायत की है। वहीं जीएसटी अफसरों ने आरोपों को गलत और मनगढ़ंत बताया।

यात्री और लगेज बुकिंग एजेंसी समय शताब्दी ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और भाजपा नेता चन्द्र कुमार गंगवानी ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में कहा कि दो सितंबर को एसजीएसटी के एसआईबी डीसी ने उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। दावा है कि छापे के दौरान कोई भी नग अवैध, बिना बिल का पर्चा नहीं मिला। हर महीने 15 से 20 लाख रुपये का टैक्स दिया जाता है। कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं की गई। गंगवानी का आरोप है जीएसटी अफसर ने जबरन डीआरसी 03 के माध्यम से 4.02 करोड़ जमा करा लिए। उनसे आग्रह करने पर कहा इस रकम को जीएसटीआर 3बी के माध्यम से रिवर्स करेंगे। जबरदस्ती रकम डीआरसी 03 से दोबारा रिवर्स करायी गई और टैक्स चोरी की तरह पेश किया गया। एजेंसी की ओर से प्रमुख सचिव से जांच कराने की मांग की गई है।

क्या है मामला

एसजीएसटी ने ट्रैवल्स एजेंसी समय शताब्दी के तीन ठिकानाें पर छापा मारा था। इनमें से दो ठिकानों का संचालन चोरी-छिपे चल रहा था। वित्तीय हेराफेरी व कागजी खामियां उजागर होने पर एजेंसी संचालकों से चार करोड़ जमा कराए थे। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन सैमुअल पॉल ए. के निर्देश पर हुई यह कार्रवाई फजलगंज व आसपास के स्थान पर हुई। फर्म की ओर से पोर्टल पर घोषित रिकार्ड व प्रस्तुत प्रपत्रों में भारी अनियमितता मिली। एजेंसी की ओर से बसों के जरिए ट्रकों के जरिए भी माल ढोया जा रहा था। इसकी जानकारी भी विभाग से छिपाई गई।

गोपनीय टीम की रिपोर्ट और पुख्ता साक्ष्य पर कार्रवाई

समय शताब्दी के आरोपों को एसजीएसटी अफसरों ने खारिज किया। एसआईबी रेंज ए के उपायुक्त अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने कहा ट्रैवल्स एजेंसी पर कार्रवाई गोपनीय टीम से मिली जानकारी के आधार पर की गई। तीन में दो से ठिकानों की जानकारी ही विभाग से छिपाकर रखी गई। पोर्टल और मौके पर जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर 4.02 करोड़ जमा कराए गए। किसी ने जबरदस्ती रकम जमा नहीं कराई। एजेंसी की ओर से प्रमुख सचिव से शिकायत की गई तो वह स्वतंत्र हैं।

