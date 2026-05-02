क्या सौतन के डर से मां बनी कातिल? अंबेडकरनगर में 4 बच्चों की हत्या का राज गहराया

अंबेडकरनगर में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच हया। जब एक घर में चार मासूम बच्चों के शव पड़े मिले। घर के अंदर ईंट से कूचकर हत्या किए जाने के इस मामले में मां पर शक है, जो वारदात के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस पारिवारिक विवाद और अन्य कारणों को लेकर जांच में जुटी है।

UP News: यूपी के अंबेडकरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक घर के भीतर चार मासूम बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या का शक मां पर है जो घटना के बाद से फरार है। दरअसल, पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने की चर्चा के कारण वह तनाव में रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

ये घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद मोहल्ले का है। जहां शनिवार दोपहर 3.40 बजे पर चार बच्चों के शव मिलने पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि चार मंजिला मकान के एक कमरे में बच्चों के शव पड़े हुए थे। मृतकों की पहचान 14 साल के सफीक, 10 साल के सऊद, 8 साल के उम और 6 साल के बयान बानो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक मोहम्मद नियाज पिछले एक वर्ष से रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में रह रहा है। घटना के समय बच्चों की मां गाजिया खातून घर पर मौजूद थी, जो घटना के बाद से फरार बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को हत्या में मां की संलिप्तता का शक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह समेत अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।