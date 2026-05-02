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क्या सौतन के डर से मां बनी कातिल? अंबेडकरनगर में 4 बच्चों की हत्या का राज गहराया

May 02, 2026 06:52 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, अंबेडकरनगर
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अंबेडकरनगर में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच हया। जब एक घर में चार मासूम बच्चों के शव पड़े मिले। घर के अंदर ईंट से कूचकर हत्या किए जाने के इस मामले में मां पर शक है, जो वारदात के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस पारिवारिक विवाद और अन्य कारणों को लेकर जांच में जुटी है।

क्या सौतन के डर से मां बनी कातिल? अंबेडकरनगर में 4 बच्चों की हत्या का राज गहराया

UP News: यूपी के अंबेडकरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक घर के भीतर चार मासूम बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या का शक मां पर है जो घटना के बाद से फरार है। दरअसल, पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने की चर्चा के कारण वह तनाव में रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

ये घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद मोहल्ले का है। जहां शनिवार दोपहर 3.40 बजे पर चार बच्चों के शव मिलने पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि चार मंजिला मकान के एक कमरे में बच्चों के शव पड़े हुए थे। मृतकों की पहचान 14 साल के सफीक, 10 साल के सऊद, 8 साल के उम और 6 साल के बयान बानो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक मोहम्मद नियाज पिछले एक वर्ष से रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में रह रहा है। घटना के समय बच्चों की मां गाजिया खातून घर पर मौजूद थी, जो घटना के बाद से फरार बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को हत्या में मां की संलिप्तता का शक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह समेत अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

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फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्चों की हत्या में मां का हाथ है। हत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है। यह भी बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता द्वारा दूसरी शादी किए जाने की चर्चा के कारण गाजिया खातून तनाव में रहती थी। वहीं, संपत्ति विवाद की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार महिला की तलाश में टीमें जुटा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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