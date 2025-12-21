Hindustan Hindi News
यूपी के 39 बीएसए और 188 बीईओ सरकार के रडार पर, इस लापरवाही पर ऐक्शन तय

संक्षेप:

Dec 21, 2025 11:07 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
यूपी में चयन वेतनमान प्रकरण में लापरवाह 188 बीईओ (खण्ड शिक्षा अधिकारी) और 39 बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) सरकार के रडार पर हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की स्पष्ट चेतावनी के बाद भी लापरवाही बरतने वाले इन बीईओ और बीएसए के खिलाफ अब कार्रवाई तय मानी जा रही है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिले मसलन हमीरपुर, कानपुर नगर, कौशांबी, मिर्जापुर, शामली तथा सुल्तानपुर में ही सहायक अध्यापकों के चयन वेतनमान के स्वीकृत आदेश जारी किए जा सके हैं। अर्थात उपयुक्त जिलों के मात्र 601 विकास खण्डों द्वारा ही कार्य आरम्भ किया गया है। शेष में या तो शुरू ही नहीं किया गया है या शुरू भी किया गया है तो उसे शुरू नहीं होने के बराबर ही माना जा रहा है।

स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिलों को प्राथमिकता के आधार पर 19 दिसम्बर तक चयन वेतनमान मॉड्यूल पर कार्यवाही पूरी करने के निर्देश जारी किए गए थे। महानिदेशालय द्वारा जारी पीडीएफ सूची के अनुसार 19 दिसम्बर तक 175 विकास खण्डों द्वारा अब तक इस दिशा में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसमें महोबा जिले की सबसे खराब स्थिति हैं, जिसके सभी विकास खण्ड में प्रगति पूरी तरह से शून्य है।

बताया जाता है कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने एक़ बार फिर से अन्तिम अवसर देते हुए कड़े निर्देश जारी कर कहा है कि 21 दिसम्बर तक चयन वेतनमान मॉड्यूल पर कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा जिम्मेदार बीईओ व बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।

