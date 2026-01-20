Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News37 MP will make SP win 2027 assembly elections, Akhilesh Yadav told the MPs in meeting how will win?
सपा को 37 जिताएंगे 27, अखिलेश यादव ने बैठक में सांसदों को बताया कैसे मिलेगी जीत?

सपा को 37 जिताएंगे 27, अखिलेश यादव ने बैठक में सांसदों को बताया कैसे मिलेगी जीत?

संक्षेप:

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा अखिलेश यादव चुनावी मोड में हैं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सभी 37 सांसदों के साथ बैठक की। उनके साथ विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर मंथन किया।

Jan 20, 2026 09:13 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सभी 37 सांसदों के साथ बैठक की। उनके साथ विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर मंथन किया। भविष्य की रणनीति पर चर्चाएं की। यह भी बताया कि कैसे जीत मिलेगी? उन्होंने सांसदों से कहा कि वर्ष 2024 की तरह मैदान में उतरना है। एसआईआर में पूरी मुस्तैदी से जुटें और ध्यान रखें कि एक भी समर्थक का वोट न कटने पाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अखिलेश यादव ने इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया हैंडर पर पोस्ट किया ‘सैंतीस जिताएंगे सत्ताइस!’ आगे लिखा हम मिलकर पीडीए सरकार बनवाएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनपदीय स्तर पर घोषणा पत्र बनाया जाएगा। जनता के मुद्दे शामिल होंगे।

अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय पर सभी सांसदों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शासन में संविधान खतरे में है। कानून का राज नहीं है। आरएसएस ने हमेशा लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी की है। संविधान के साथ धोखा किया है। भाजपा एसआईआर में धांधली करना चाहती है। केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में भारी अंतर है। भाजपा सरकार बेईमानी के रास्ते पर है। भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और जुल्म चरम पर है। सरकारी बजट की बंदरबांट और लूट चल रही है। भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड टूट गए हैं। भाजपा ने सभी को धोखा दिया है। भाजपा सरकार में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। यह सरकार लोगों के अधिकारों को कुचल रही है।

सुख-दुःख में साथ रहकर उनके मुद्दों के लिए लड़ना है

अखिलेश ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सभी सांसदों को अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में दिन-रात एक कर मेहनत करनी है। जनता के सुख-दुःख में साथ रहकर उनके मुद्दों के लिए लड़ना है। भाजपा के अन्यायपूर्ण शासन से छुटकारा पाने और उत्तर प्रदेश से भाजपा की अराजकता समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर जनता के लाकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करना है। सभी सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा सरकार हर वर्ग को अपमानित कर रही है। अहंकार से भरी हुई है। भाजपा ने शंकराचार्य का अपमान किया। महारानी अहिल्या बाई होल्कर को अपमानित किया।

पीडीए के अधिकारों को छीना जा रहा

भाजपा सरकार काशी से महारानी अहिल्या बाई होल्कर का नामो-निशान और कार्यों को मिटाना चाहती है। भाजपा सनातन के खिलाफ है। सनातनियों को अपमानित कर रही है। पीडीए के अधिकारों को छीना जा रहा है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कार्यकर्ता 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटें। बूथ को मजबूत करें। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा। पीडीए से ही राजनीतिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में भाजपा के पूर्व MLA ने कुमार विश्वास के धोए पैर; अखिलेश ने कसा तंज
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |