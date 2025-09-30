35-year-old wife 75-year-old husband elderly man dies as soon as he approaches woman bride widowed on wedding night 35 साल की पत्नी, 75 साल का पति, महिला के पास जाते ही चल बसा बुजुर्ग; सुहागरात पर विधवा हुई दुल्हन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जौनपुर में हुई एक शादी अधूरी रह गई। महिला ने जो सपने देखे तो वह पलभर में टूट गए। महिला की जिंदगी अभी शुरू भी न हो पाई थी कि उससे पहले ही खत्म हो गई। दरअसल 35 साल की शादी एक 75 साल के बुजुर्ग से हुई थी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुरWed, 1 Oct 2025 12:08 AM
यूपी के जौनपुर में हुई एक शादी अधूरी रह गई। महिला ने जो सपने देखे तो वह पलभर में टूट गए। महिला की जिंदगी अभी शुरू भी न हो पाई थी कि उससे पहले ही खत्म हो गई। दरअसल 35 साल की शादी एक 75 साल के बुजुर्ग से हुई थी। महिला की दूसरी शादी थी, उसके बच्चे भी थी। बुजुर्ग की कोई औलाद नहीं थी, उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। नाते-रिश्तेदारों के कहने पर उसने शादी कर ली, लेकिन सुहागरात के दिन ही उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग पति की मौत के बाद से ही दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल हे।

गौराबादशाहपुर क्षेत्र के कुछमुछ गांव में 35 साल की महिला से शादी के एक दिन बाद 75 वर्षीय संगरू राम की मौत हो गई। इससे हड़कंप मच गया। तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई। परिजनों के मुताबिक वृद्ध की पहली पत्नी का स्वर्गवास सालभर पहले हो गया था। वह नि:संतान थे। उनके भाई-भतीजे दिल्ली में कारोबार करते हैं। उन्होंने दूसरी शादी की इच्छा जताई तो गांववालों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। वह नहीं माने। उन्होंने जलालपुर क्षेत्र की 35 वर्षीया महिला से कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में शादी की।

महिला की भी यह दूसरी शादी थी। पहली शादी से उसे दो बेटियां और एक बेटा है। उसने बताया कि शादी के समय उसके वृद्ध पति ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। अगले दिन मंगलवार सुबह अचानक संगरू राम की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके भतीजों ने उनका अंतिम-संस्कार रोकने के लिए कहा है। कहा कि वे दिल्ली से आकर उनकी अंत्येष्टि करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मौत के कारण संदिग्ध हैं।

बेड पर लेटते ही संगरूराम की झूल गर्दन

नई-नवेली दुल्हन ने बताया कि पति संगरूराम की तबीयत पहले ठीक थी, लेकिन जैसे ही वह बेड पर पहुंचे तो उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। लेटते ही उनकी गर्दन झूल गई। इसके बाद उसने तुरंत डॉक्टर केा फोन करके बुलाया। घर पहुंचे डॉक्टर ने उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। पत्नी मनभावती तुरंत पति को गाड़ी से लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया।

