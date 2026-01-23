प्रयागराज माघ मेले में वसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, महाकुम्भ का रिकॉर्ड टूटा

संक्षेप: प्रयागराज माघ मेले में वसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस भीड़ से महाकुम्भ 2025 का भी रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें उमड़े श्रद्धालुओं के चर्चे दुनियाभर में हुए थे।

वसंत पंचमी पर शुक्रवार को प्रयागराज संगम तट पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सारे अनुमानों को पीछे छोड़ आस्था का हुजूम संगम की ओर बढ़ा तो उस महाकुम्भ 2025 का भी रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें उमड़े श्रद्धालुओं के चर्चे दुनियाभर में हुए थे। अफसरों का दावा है कि शुक्रवार को वसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को चार बजे तक तीन करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया जबकि महाकुम्भ 2025 की वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का दावा किया गया था।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि महाकुम्भ की दमक अब तक दिखाई दे रही है। शायद यही कारण है कि वसंत पंचमी जो कि परंपरागत रूप से स्थानीय (प्रयागराज शहर और आसपास के लोगों का) स्नान माना जाता है, उस पर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रशासनिक अफसरों ने दावा किया कि सुबह आठ बजे तक एक करोड़ चार लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि सुबह 10 बजे तक एक करोड़ 40 लाख, दोपहर 12 बजे तक दो करोड़ 10 लाख, दोपहर दो बजे तक दो करोड़ 90 लाख, शाम चार बजे तक तीन करोड़ 20 लाख श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान का दावा किया गया। देर शाम मेला प्रशासन ने 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं का अंतिम आंकड़ा जारी किया।

भीड़ इस कदर उमड़ी कि संगम तट पर व्यवस्था संभालने में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के पसीने छूट गए। संगम और आसपास के स्नान घाटों पर दिन में कई बार श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा तो उन्हें झूंसी की ओर भेजना पड़ा। संगम थाना प्रभारी मय फोर्स घंटों महावीर मार्ग व संगम अपर मार्ग के चौराहे पर खड़े थे। श्रद्धालुओं को महावीर पांटून पुल से झूंसी की ओर भेजा जा रहा था। मेलाधिकारी ऋषिराज रह-रह कर मोबाइल पर कंट्रोल रूम से आई तस्वीरों को देखकर इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि संगम पर एक समय में कितनी भीड़ है। उसी के मुताबिक उनके निर्देश पर डायवर्जन प्लान लागू किया गया।

यमुना पट्टी की ओर कराया स्नान प्रयागराज। मौनी अमावस्या के पिछले स्नान पर्व पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हुए विवाद को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। अक्षयवट मार्ग और संगम अपर मार्ग चौराहे पर लगाई गई बैरिकेडिंग के आगे गंगा तक पुलिस और सुरक्षाकर्मी कतारबद्ध तरीके से खड़े थे। किसी को भी संगम टावर की ओर जाने नहीं दिया गया। पूरे दिन यमुना पट्टी की ओर स्नान कराया गया। यानी संगम से किले की ओर लोगों ने स्नान किया।

सीएम ने एक्स पर तस्वीरें साझा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर संगम की तस्वीरें साझा कर संदेश दिया है। सीएम ने लिखा, ‘वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी पुण्य स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। पावन संगम में ‘आस्था की डुबकी’ सभी के लिए शुभ-फलदायी हो, सबकी मनोकामनएं पूर्ण हों। मां गंगा से यही प्रार्थना है।’

वसंत पंचमी पर पिछले स्नान के आंकड़े 03 फरवरी 2025 महाकुम्भ 2.57 करोड़

14 फरवरी 2024 माघ मेला 43 लाख

26 जनवरी 2023 माघ मेला 41.50 लाख

05 फरवरी 2022 माघ मेला 15 लाख

16 फरवरी 2021 माघ मेला 15 लाख

30 जनवरी 2020 माघ मेला 30 लाख