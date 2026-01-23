Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News3.56 crore devotees took a holy dip at Magh Mela in Prayagraj sangam on Vasant Panchami, breaking Maha Kumbh Mela record
प्रयागराज माघ मेले में वसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, महाकुम्भ का रिकॉर्ड टूटा

प्रयागराज माघ मेले में वसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, महाकुम्भ का रिकॉर्ड टूटा

संक्षेप:

प्रयागराज माघ मेले में वसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस भीड़ से महाकुम्भ 2025 का भी रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें उमड़े श्रद्धालुओं के चर्चे दुनियाभर में हुए थे।

Jan 23, 2026 11:38 pm ISTDeep Pandey प्रयागराज, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वसंत पंचमी पर शुक्रवार को प्रयागराज संगम तट पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सारे अनुमानों को पीछे छोड़ आस्था का हुजूम संगम की ओर बढ़ा तो उस महाकुम्भ 2025 का भी रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें उमड़े श्रद्धालुओं के चर्चे दुनियाभर में हुए थे। अफसरों का दावा है कि शुक्रवार को वसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को चार बजे तक तीन करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया जबकि महाकुम्भ 2025 की वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का दावा किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आंकड़ों से स्पष्ट है कि महाकुम्भ की दमक अब तक दिखाई दे रही है। शायद यही कारण है कि वसंत पंचमी जो कि परंपरागत रूप से स्थानीय (प्रयागराज शहर और आसपास के लोगों का) स्नान माना जाता है, उस पर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रशासनिक अफसरों ने दावा किया कि सुबह आठ बजे तक एक करोड़ चार लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि सुबह 10 बजे तक एक करोड़ 40 लाख, दोपहर 12 बजे तक दो करोड़ 10 लाख, दोपहर दो बजे तक दो करोड़ 90 लाख, शाम चार बजे तक तीन करोड़ 20 लाख श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान का दावा किया गया। देर शाम मेला प्रशासन ने 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं का अंतिम आंकड़ा जारी किया।

भीड़ इस कदर उमड़ी कि संगम तट पर व्यवस्था संभालने में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के पसीने छूट गए। संगम और आसपास के स्नान घाटों पर दिन में कई बार श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा तो उन्हें झूंसी की ओर भेजना पड़ा। संगम थाना प्रभारी मय फोर्स घंटों महावीर मार्ग व संगम अपर मार्ग के चौराहे पर खड़े थे। श्रद्धालुओं को महावीर पांटून पुल से झूंसी की ओर भेजा जा रहा था। मेलाधिकारी ऋषिराज रह-रह कर मोबाइल पर कंट्रोल रूम से आई तस्वीरों को देखकर इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि संगम पर एक समय में कितनी भीड़ है। उसी के मुताबिक उनके निर्देश पर डायवर्जन प्लान लागू किया गया।

यमुना पट्टी की ओर कराया स्नान

प्रयागराज। मौनी अमावस्या के पिछले स्नान पर्व पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हुए विवाद को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। अक्षयवट मार्ग और संगम अपर मार्ग चौराहे पर लगाई गई बैरिकेडिंग के आगे गंगा तक पुलिस और सुरक्षाकर्मी कतारबद्ध तरीके से खड़े थे। किसी को भी संगम टावर की ओर जाने नहीं दिया गया। पूरे दिन यमुना पट्टी की ओर स्नान कराया गया। यानी संगम से किले की ओर लोगों ने स्नान किया।

सीएम ने एक्स पर तस्वीरें साझा की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर संगम की तस्वीरें साझा कर संदेश दिया है। सीएम ने लिखा, ‘वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी पुण्य स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। पावन संगम में ‘आस्था की डुबकी’ सभी के लिए शुभ-फलदायी हो, सबकी मनोकामनएं पूर्ण हों। मां गंगा से यही प्रार्थना है।’

ये भी पढ़ें:स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी, माघ मेले में ठंड से शंकराचार्य बीमार

वसंत पंचमी पर पिछले स्नान के आंकड़े

03 फरवरी 2025 महाकुम्भ 2.57 करोड़

14 फरवरी 2024 माघ मेला 43 लाख

26 जनवरी 2023 माघ मेला 41.50 लाख

05 फरवरी 2022 माघ मेला 15 लाख

16 फरवरी 2021 माघ मेला 15 लाख

30 जनवरी 2020 माघ मेला 30 लाख

10 फरवरी 2019 कुम्भ मेला 1.70 करोड़

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Prayagraj अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |