पति ने ही दी पत्नी की सुपारी, ई-रिक्शा पर महिला को गोली मारने वाले गिरफ्तार

बुलंदशहर में दो दिन पहले एक महिला को ई-रिक्शा पर गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला के पति ने ही शूटरों को गोली चलाने के लिए सुपारी दी थी। पत्नी की हत्या की साजिश पति ने ही रची थी।

बुलंदशहर में पुलिस ने दो दिन पहले काली नदी रोड पर महिला पूजा को गोली मारने की घटना का खुलासा करते हुए उसके पति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने पत्नी पूजा की हत्या के लिए अन्य तीन आरोपियों से 3.50 लाख रुपये में सौदा तय किया था और 70-80 हजार रुपये एडवांस दे दिए थे। योजना के तहत काली नदी पर ई-रिक्शा रुकवाकर पूजा को गोली मारी गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू, 20 हजार रुपये की नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पूछताछ कर आरोपियों का चालान कर दिया गया है।

बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी शंकर प्रसाद और एएसपी रिजुल ने बताया कि एक सितंबर को महिला पूजा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम को लगाया गया था। बीती रात नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने गश्त-चेकिंग के दौरान सूचना के आधार पर वलीपुरा नहर के पास से चार आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों की पहचान हरीश शर्मा निवासी गांव नैथला हसनपुर(चोला), संतोष उर्फ भंडारी निवासी गांव जालखेड़ा(कोतवाली देहात), रजित निवासी गांव मचकौली(कोतवाली देहात) एवं ब्रज निवासी गांव मचकौली(कोतवाली देहात) के रूप में हुई।

आरोपी ब्रज के पास से एक तमंचा, तीन कारतूस और पांच हजार रुपये की नकदी बरामद हुई। दूसरे आरोपी रजत सिंह के पास से एक चाकू एवं 10 हजार रुपये, तीसरे आरोपी संतोष उर्फ भंडारी के पास से एक चाकू एवं पांच हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी हरीश शर्मा ने खुलासा किया कि 1 सितंबर को गोली लगने से घायल महिला पूजा उसकी पत्नी है। उसका अपनी पत्नी पूजा शर्मा से काफी वक्त से विवाद चल रहा है।

पत्नी ने उसके ऊपर कोर्ट में चार मुकदमे कर रखे हैं और फैसला करने की एवज में 12 लाख रुपये की डिमांड की जा रही है। इससे परेशान होकर उसने अन्य तीन आरोपियों को अपनी पत्नी पूजा की हत्या के लिए 3.50 लाख रुपये में सुपारी दी थी। इसमें से 70-80 हजार रुपये एडवांस दे दिए गए थे। योजना के तहत 1 सितंबर को न्यायालय से तारीख के बाद उसने पूजा से मुलाकात की और फिर उसे ई-रिक्शा में बैठा लिया। काली नदी पर उसने ई-रिक्शा रुकवाया और पीछे से उसकी बाइक पर आए आरोपियों में से रजत ने पूजा को गोली मार दी।

इसके बाद वहां से चारों आरोपी फरार हो गए। इसके बाद हरीश ने अन्य तीन आरोपियों को 20 हजार रुपये और दिए जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों से एक तमंचा, तीन कारतूस, 20 हजार रुपये की नकदी, चाकू और एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ के बाद चारों आरोपियों का चालान कर दिया गया है।