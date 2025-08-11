35 old laws including Azam Khan dream project Jauhar University will be abolished, repeal bill presented in Vidhan Sabha आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय समेत 35 पुराने कानून खत्म होंगे, विस में निरसन बिल पेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी की योगी सरकार प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के महासचिव आजम खां को एक और झटका देने जा रही है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े दो पुराने कानून सरकार खत्म करने जा रही है। इससे संबंधित बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 11 Aug 2025 11:09 PM
आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े दो पुराने कानून यूपी सरकार खत्म करने जा रही है। इसके अलावा 72 साल पुराने विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून भी खत्म होंगे। इस तरह सरकार पुराने व अनुपयोगी हो चुके 35 कानूनों को खत्म कर देगी। सरकार ने साफ किया है कि इनके खत्म होने से लेखा परीक्षा, जांच, या कोई कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और जो जांच चल रही है वह जारी रहेगी।

इस संबंध में यूपी सरकार ने विधानसभा में निरसन विधेयक- 2025 पेश कर दिया है। इससे संबंधित विधेयक जल्द सदन से पास कराया जाएगा। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम-2007 लाया गया था। इसके बाद अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते सपा सरकार द्वारा 2016 में मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम लाया गया। वैसे भी जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े अनेकों विवादों के चलते ही सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब सरकार इससे जुड़े दो एक्ट भी खत्म कर देगी।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है। इसके चलते पहले से चल रहे अधिनियमों को औचित्य नहीं रह गया। इसलिए 1982 का उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन को भी खत्म किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न वर्षों में इससे जुड़े 15 अधिनियम एक्ट समाप्त हो जाएंगे। मंत्रियों के वेतन भत्ते से जुड़ा उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध संशोधन अधिनियम भी अब बीते वक्त की बात होगी। इसी दायरे में उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम-2017 व एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम भी खत्म किए जा रहे हैं।

1952 का एक्ट भी खत्म होगा

73 साल पुराना आगरा विश्वविद्यालय अनुपूरक अधिनियम-1952 समाप्त करने वाले कानूनों में सबसे ऊपर है। इसी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े अनुपयोगी एक्ट खत्म हो जाएंगे। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-1958 का है। इसकी उपयोगिता भी अब नहीं बची। इस दायरे में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय उपकुलपतियों की नियुक्ति संशोधन तथा वैधीकरण एक्ट भी खत्म होंगे। यूपी सरकार का कहना है कि वर्तमान समय में यह अनावश्यक व प्रचलित हो गए हैं।

