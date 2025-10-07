सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा, दिवाली से पहले सीएम योगी का डबल गिफ्ट

सीएम योगी ने यूपी के सफाई कर्मचारियों से पहले डबल गिफ्ट दिया है। वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देने की घोषणा की है। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य बीमा और खाते 16 से 20 हजार रुपये सीधे भेजने का तोहफा दिया था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को वाल्मीकि जयंती पर घोषणा की कि अब राज्य के सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवरेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुलिसकर्मियों और होमगार्डों को सुरक्षा बीमा का लाभ मिलता है, उसी तर्ज पर सफाई कर्मियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को वाराणसी में सीएम योगी ने पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और खाते 16 से 20 हजार रुपये सीधे भेजने का तोहफा दिया था।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वाल्मीकि समाज और सफाईकर्मी वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी सफाई कर्मचारी असुरक्षा की भावना में न रहे। प्रत्येक को सम्मान और सुरक्षा मिले।

इससे पहले वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाईकर्मियों को उनके खाते में वेतन की पूरी राशि भेजी जाएगी। जिससे उनका किसी प्रकार का शोषण न हो। सोमवार को पिपलानी कटरा स्थित बैंक्वेट हॉल में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इसका शासनादेश जारी होगा। सफाई कर्मियों के खाते में 16 से 20 हजार रुपये सीधे जाएंगे।