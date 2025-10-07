35 lakh rupees security insurance for sanitation workers, CM Yogi double gift before Diwali सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा, दिवाली से पहले सीएम योगी का डबल गिफ्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सीएम योगी ने यूपी के सफाई कर्मचारियों से पहले डबल गिफ्ट दिया है। वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देने की घोषणा की है। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य बीमा और खाते 16 से 20 हजार रुपये सीधे भेजने का तोहफा दिया था।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:31 PM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को वाल्मीकि जयंती पर घोषणा की कि अब राज्य के सफाई कर्मचारियों को भी 35 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवरेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुलिसकर्मियों और होमगार्डों को सुरक्षा बीमा का लाभ मिलता है, उसी तर्ज पर सफाई कर्मियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को वाराणसी में सीएम योगी ने पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और खाते 16 से 20 हजार रुपये सीधे भेजने का तोहफा दिया था।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वाल्मीकि समाज और सफाईकर्मी वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी सफाई कर्मचारी असुरक्षा की भावना में न रहे। प्रत्येक को सम्मान और सुरक्षा मिले।

इससे पहले वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाईकर्मियों को उनके खाते में वेतन की पूरी राशि भेजी जाएगी। जिससे उनका किसी प्रकार का शोषण न हो। सोमवार को पिपलानी कटरा स्थित बैंक्वेट हॉल में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इसका शासनादेश जारी होगा। सफाई कर्मियों के खाते में 16 से 20 हजार रुपये सीधे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सबके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सफाईकर्मियों की चिंता सरकार कर रही है। सभी सफाईकर्मियों और उनके परिवार को पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान कार्ड) का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान वाल्मीकि भारत की ऋषि परंपरा के प्रतीक हैं, उन्होंने भारत का प्रथम महाकाव्य लिखा और वह सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ थे। मुख्यमंत्री ने सफाईकर्मियों पर पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया और भोजन परोसा। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों को उपहार भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने नीलम, रानी देवी, रूपा, मालती, प्रियांशु, दीपक कुमार, शतरुद्र, टिंकू, सूरज भारती को अंगवस्त्रम, सेफ्टी किट एवं मिठाई देकर सम्मानित किया।

Up News UP News Today Valmiki Jayanti अन्य..
