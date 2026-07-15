आजम खान की ‘कैद’ से मुक्त हुई 3.5 किमी की फोरलेन सड़क, आम लोगों के लिए खोला गया रास्ता
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ‘कैद’ से फोरलेन सड़क मुक्त हो गई। फोरलेन सड़क पर आखिरकार प्रशासन ने कब्जा ले लिया। पीडब्ल्यूडी ने आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है।
सपा नेता आजम खान की ‘कैद’ से 3.5 किमी की फोरलेन सड़क मुक्त हुई। करीब 13.50 करोड़ की लागत से बनी फोरलेन सड़क पर आखिरकार प्रशासन ने कब्जा ले लिया। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिकारियों ने जौहर विवि पहुंचकर आम रास्ता होने के बोर्ड लगवाए। प्रशासन की चौतरफा कार्रवाई से यूनिवर्सिटी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है।
मालूम हो कि 2003-04 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग साढ़े तीन किमी लंबी सड़क का निर्माण करा लिया था। प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर आजम खान ने विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करा लिया। इसके बाद आजम ने मई 2016 में अपनी हनक की बदौलत त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ का बजट भी स्वीकृत करा लिया। 13.50 करोड़ से अधिक लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया गया। 2019 में जौहर विश्वविद्यालय में अरबों रुपये सरकारी बजट खपाने की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान मंडलायुक्त मुरादाबाद) ने नौ सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जांच कराई तो हकीकत सामने आ गई। इस सड़क का मामला हाईकोर्ट चला गया।
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि 3.5 किमी फोरलेन सड़क के मामले में पता कराया गया तो जानकारी में आया है कि प्रबधन इस मामले में 2021 में 50 लाख जुर्माना भर चुका है, वहीं हाईकोर्ट से प्रकरण में स्टे करा लिया है। लेकिन, जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और आखिरकार बुधवार को पीडब्ल्यूडी की टीम ने आम रास्ता होने का जौहर विवि के गेट के बाहर और अंदर बोर्ड लगवा दिए।
आम रास्ता घोषित करते हुए आज बोर्ड लगवा दिए गए
पीब्डल्यूडी प्रांतीय खंड एक्सईएन केवी सिंह ने बताया कि जौहर विवि परिसर स्थित 3.50 किमी फोरलेन सरकारी है। जिसे आम रास्ता घोषित करते हुए आज बोर्ड लगवा दिए गए हैं। जौहर विवि का गेट हटवाने के लिए हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी।
ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो..प्रकरण में फैसला 18 को
वहीं तनखइयां से मत डरियो...प्रकरण में लोअर कोर्ट से दो साल की सजा से दंडित किए गए सपा नेता आजम की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल अपील पर बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम खां समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे। इस दौरान भोट थाना क्षेत्र में आयोजित रोड शो के दौरान आजम खां का एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजम खां तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधते हुए कहते सुनाई दे रहे थे कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा....। आजम के इस वीडियो पर दिल्ली में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की थी।
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