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संभल में पलभर में जमीदोज हो गई 35 फीट ऊंची मीनार, डीएम-एसपी के सामने मस्जिद पर भी चला बुलडोजर

Apr 17, 2026 05:37 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, संभल
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संभल में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को भी बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर मौजूद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। पुलिस-प्रशासन की टीम की मौजूदगी में शुकवार को मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया।

संभल में पलभर में जमीदोज हो गई 35 फीट ऊंची मीनार, डीएम-एसपी के सामने मस्जिद पर भी चला बुलडोजर

Sambhal News: यूपी के संभल में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को भी बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर मौजूद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। पुलिस-प्रशासन की टीम की मौजूदगी में शुकवार को मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर ने 35 फीट ऊंची मीनार को पलभर में धराशायी कर दिया। इसके बाद मस्जिद के बचे बाकी हिस्से को भी गिराया गया।

डीएम पेंसिया ने बताया कि मुबारकपुर बंद गांव में ग्राम प्रधान ने तीन महीने पहले शिकायत की थी, जिसके बाद तहसीलदार अदालत में मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 30 दिन का अपील का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि यहां दो अवैध ढांचे थे और गांव के लोगों ने कहा था कि वे स्वयं हटा लेंगे लेकिन पूरा ढांचा नहीं हटा पाए। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया गया। यहां खेल के मैदान और खाद के गड्ढे की करीब 600 वर्गमीटर आरक्षित भूमि पर कब्जा था।

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सरकारी जमीन पर था अवैध अतिक्रमण

नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने बताया कि गाटा संख्या 623 और 630 सरकारी जमीन है, जो राजस्व अभिलेखों में खेल का मैदान और खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। इसी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना था। अवैध मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया गया था लेकिन तय समय भी भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। गुरुवार को मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। शुक्रवार को पुलिस-प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और सबसे पहले मस्जिद के 35 फीट ऊंचे मीनार को पल भर में ढेर कर दिया। इसके बाद मस्जिद के बाकी हिस्से को ढहाया गया।

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मीनार को तोड़ने में करनी पड़ी मशक्कत

मस्जिद की मीनार को तोड़ने में टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए प्रशासन ने दो हाइड्रा मशीनों को मंगाया था। एक मजदूर ने मीनार पर चढ़कर रस्सी से बांधा। दूसरे सिरे को दोनों हाइड्रा मशीनों से बांधा गया। इसके बाद मशीनों से खींचकर मीनार को गिरा दिया। देखते ही देखते 35 फीट की मीनार जमीदोज़ हो गई। पुलिस अधीक्षक बिश्नोई ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर गांव में भूमि बैंक बनाने के लिए पिछले छह महीने में जिलाधिकारी के साथ मिलकर अध्ययन कराया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस सुरक्षा और लेखपालों के साथ हर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जों की सूची बनाई गई है।

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एसपी ने बताया कि अब तक करीब सवा सौ हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है और मुक्त कराई गई जमीन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आवंटित भी किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग बड़ा लाभार्थी रहा है। उन्होंने बताया कि कई बेशकीमती जमीनों को भी अगले सप्ताह मुक्त कराने की योजना है और हर गांव में भू-माफियाओं की सूची बनाकर उन्हें भू-माफिया पोर्टल पर डाला जाएगा। अधिकारी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा, चाहे जितना भी पुराना हो, उसे ध्वस्त कराया जाएगा और ध्वस्तीकरण का खर्च भी कब्जेदार से वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह होने वाला अभियान उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत चलाया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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