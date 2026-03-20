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यूपी में 19 परियोजनाओं में 35 करोड़ की सब्सिडी मंजूर, आयुक्त दीपक कुमार की बैठक में फैसला

Mar 20, 2026 09:26 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में 19 परियोजनाओं में 35 करोड़ की सब्सिडी मंजूर हो गई है। यह फैसला उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत गठित कमेटी की 17वीं बैठक में लिया गया।

यूपी में 19 परियोजनाओं में 35 करोड़ की सब्सिडी मंजूर, आयुक्त दीपक कुमार की बैठक में फैसला

UP News: उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इंपावर्ड समिति ने शुक्रवार को 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर विचार-विमर्श के बाद 19 प्रोजेक्ट्स के लिए 35 करोड़ रुपये की सब्सिडी का अनुमोदन किया गया। यह फैसला उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2दो3 के तहत गठित कमेटी की 17वीं बैठक में लिया गया।

बैठक में बताया गया कि स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष थर्ड पार्टी इन्पेक्शन एजेन्सी की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अब तक स्वीकृत 600 करोड़ रुपये के सापेक्ष 318.64 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। 353 निवेशकों को अनुदान हस्तान्तरित किया गया है, जिसमें 100 इकाइयों को द्वितीय किश्त एवं 253 इकाइयों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट 300 करोड़ रुपये के सापेक्ष 168.66 करोड़ रुपये यानी 56.22 प्रतिशत तक भुगतान पूर्ण है। शेष भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक में झांसी में पिनट प्रोसेसिंग की इकाई स्थापित करने एवं स्थानीय कृषकों को लाभ पहुंचाने तथा ससमय इकाई को क्रियाशील करने पर प्रदीप पटेल झांसी को प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी इन्पेक्शन एजेन्सी नैबकॉन्स (नाबार्ड की सब्सिडरी यूनिट) के वाइस प्रेसिडेन्ट एनएल साहू, राजा मिथिलेश कुमार, वरिष्ठ सलाहकार एवं ई. श्याम कटारे, मकैनिकल इन्जीनियर को उत्कृष्ट सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया गया।

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देश की विख्यात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फर्म फार्मले ने प्रथम बार प्रदेश में मैसर्स कॉनेडिट बिजनेश सॉल्यूशन प्रा. लि. द्वारा अमरोहा में रेडी टू ईट, हेल्दी स्नैक्स, पैकेज्ड, नट्स, एक्टूडेड हेल्दी स्नैक्स प्रोडक्ट्स आधारित सिरियल पल्सेस इकाई की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त मैसर्स एम.के.जी. मेगा फूड प्रा. लि. द्वारा मेरठ में फोजन, सब्जी प्रसंस्करण एवं कलीनरी हर्ब्स इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

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बैठक में अमरोहा से एक, एटा से एक, प्रयागराज से एक, बरेली से एक, मेरठ से दो, रामपुर से एक, गोरखपुर से दो, कानपुर नगर से पांच, लखनऊ से एक, कौशाम्बी से एक, अयोध्या से एक, लखीमपुर खीरी से एक एवं बुलन्दशहर से एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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