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यूपी में 12 घंटे में रोपे गए 35 करोड़ पौधे, डिप्टी सीएम बोले- 2017 से लगातार बढ़ रहा ग्रीन कवर

By Pawan Kumar Sharma
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यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह समर्पित है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी इस अभियान के तहत 16 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।

यूपी में 12 घंटे में रोपे गए 35 करोड़ पौधे, डिप्टी सीएम बोले- 2017 से लगातार बढ़ रहा ग्रीन कवर

उत्तर प्रदेश में रविवार को चलाए गए 'एक पेड़ मां के नाम' विशेष अभियान के तहत सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह समर्पित है और चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी इस अभियान के तहत 16 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।

बाराबंकी के रफी अहमद किदवई स्मारक जिला चिकित्सालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधारोपण करने के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है और इस अभियान में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के हर वर्ग ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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नीम, बरगद समेत इन पौधों का किया गया रोपण

डिप्टी सीएम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाना है। वन विभाग के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, छात्रों और आम नागरिकों ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान पीपल, बरगद, नीम, शीशम, जामुन, आम और सहजन जैसे स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों का रोपण किया गया।

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नोडल अधिकारी पौधों की करेंगे देखभाल

ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुकरैल लखनऊ की धड़कन है और बढ़ती आबादी के बीच वृक्षों का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, ऐसे में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए 16 लाख से अधिक पौधों की देखभाल के लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि पौधों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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यूपी पुलिस ने लगाए एक दिन में 10 लाख पौधे

उधर, डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व में रविवार को पुलिस मुख्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की थीम पर आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के तहत एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश व अन्य अधिकारियों ने भी पौधरोपण किया। यूपी पुलिस के अन्य कार्यालयों व सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने पौधे लगाए। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत यूपी पुलिस ने एक ही दिन में 10 लाख पौधारोपण कर कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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