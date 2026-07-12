यूपी में 12 घंटे में रोपे गए 35 करोड़ पौधे, डिप्टी सीएम बोले- 2017 से लगातार बढ़ रहा ग्रीन कवर

यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह समर्पित है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी इस अभियान के तहत 16 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।

उत्तर प्रदेश में रविवार को चलाए गए 'एक पेड़ मां के नाम' विशेष अभियान के तहत सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह समर्पित है और चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी इस अभियान के तहत 16 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।

बाराबंकी के रफी अहमद किदवई स्मारक जिला चिकित्सालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधारोपण करने के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है और इस अभियान में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के हर वर्ग ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

नीम, बरगद समेत इन पौधों का किया गया रोपण डिप्टी सीएम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाना है। वन विभाग के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, छात्रों और आम नागरिकों ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान पीपल, बरगद, नीम, शीशम, जामुन, आम और सहजन जैसे स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों का रोपण किया गया।

नोडल अधिकारी पौधों की करेंगे देखभाल ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुकरैल लखनऊ की धड़कन है और बढ़ती आबादी के बीच वृक्षों का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, ऐसे में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए 16 लाख से अधिक पौधों की देखभाल के लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि पौधों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।