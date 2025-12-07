Hindustan Hindi News
लखनऊ से आने-जाने वाली इंडिगो की 33 फ्लाइटें रद्द, एयरपोर्ट पर फंसे चार हजार यात्री

लखनऊ से आने-जाने वाली इंडिगो की 33 फ्लाइटें रद्द, एयरपोर्ट पर फंसे चार हजार यात्री

संक्षेप:

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अमौसी से कुछ उड़ानें संचालित जरूर हुईं, लेकिन हालात बदतर ही रहे। बहुत से यात्री एयरपोर्ट स्थित एयरलाइंस के काउंटर पर चेकइन बैगेज के लिए भटकते रहे।

Dec 07, 2025 10:11 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
लखनऊ से जाने-आने 33 फ्लाइटें रविवार को भी रद्द कर दी गईं। नतीजतन 4000 यात्रियों को अपनी यात्रा रीशेड्यूल करनी पड़ी। आसपास के जिलों के यात्रियों को ऐन वक्त पर उड़ान रद्द होने की सूचना मिली। इससे उनकी यात्रा फंस गई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अमौसी से कुछ उड़ानें संचालित जरूर हुईं, लेकिन हालात बदतर ही रहे। बहुत से यात्री एयरपोर्ट स्थित एयरलाइंस के काउंटर पर चेकइन बैगेज के लिए भटकते रहे। गोरखपुर से तीन फ्लाइटें निरस्त हो गईं। आगरा और प्रयागराज में फ्लाइटें लेट जरूर हुईं लेकिन निरस्त होने की सूचना नहीं है। लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई लोग होटल, टैक्सी और दोबारा टिकट के भारी खर्च से भी जूझ रहे हैं। यात्रियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना फ्लाइट रद्द करना यात्रियों के साथ अन्याय है और एयरलाइंस की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

तीन उड़ानें रद, यात्रियों का हंगामा

गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई ओर बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की तीन उड़ानें रविवार को भी रद्द रहीं। इससे 550 लोगों की यात्रा प्रभावित हुई। यात्रियों ने फ्लाइट निरस्त होने पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। हालांकि, एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि उड़ानें निरस्त होने का संदेश शनिवार रात में ही आ गया था, इसलिए बहुत से यात्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। वहीं, आगरा में रविवार को मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद फ्लाइट करीब 2 घंटे देर से पहुंचीं। यात्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें रहीं, लेकिन कोई विरोध प्रदर्शन जैसी बात सामने नहीं आई। प्रयागराज एयरपोर्ट से रविवार को इंडिगो की दिल्ली वाली फ्लाइट समय से संचालित हुई। बेंगलुरु की उड़ान में थोड़ा विलंब हुआ। बाकी कोई तकनीकी समस्या नहीं आई।

कानपुर से मुंबई की फ्लाइट निरस्त, 354 लोगों ने लिया रिफंड

कानपुर से मुंबई की फ्लाइट निरस्त रही जबकि तीन दिन से निरस्त दिल्ली की उड़ान निर्धारित समय पर गई। इसके अलावा हैदराबाद की उड़ान बिना बाधा चल रही है। मुंबई की उड़ान रद्द होने पर 354 यात्रियों ने टिकट लौटाए। विमानन कंपनी इंडिगो का कहना है कि सभी यात्रियों के रिफंड क्लियर हो गए हैं। उधर, वाराणसी में विमान सेवाएं काफी हद तक पटरी पर आ गईं। पुणे, मुंबई, गाजियाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि शहरों से 17 फ्लाइटें बाबातपुर एयरपोर्ट पर पहुंचीं। इसमें से पुणे से आने वाली फ्लाइट को छोड़कर अन्य विमान तय समय के अनुरूप ही संचालित हुए। हालांकि ऑपरेशनल कारणों से दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद की अन्य पांच फ्लाइटें निरस्त रहीं।

