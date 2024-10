बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर वसूल लिए 32 लाख, जांच के नाम पर ट्रांसफर कराए रुपए

Elderly Woman Cheated in the name of Digital Arrest: यूपी के वाराणसी के हुकुलगंज स्थित चंद्रा रेजिडेंसी में रहनेवाली कारोबारी परिवार की बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 32.40 लाख रुपए ऐंठ लिए। जालसाजों ने जांच अधिकारी बन गिरफ्तारी का डर दिखाया था। जांच के नाम पर रुपये ट्रांसफर करा लिए। साइबर थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है।