जावेद हबीब और बेटे पर अब तक 32 FIR, वकील बोले-पुलिस को अपना काम करने दें
सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार किया था। आरोप है कि इसमें लोगों को दो से 20 लाख रुपये तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया था। दो साल बीतने के बाद न तो उन्हें कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम लौटाई गई। 23 सितंबर को रायसत्ती थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया।
Hairstylist Jawed Habib: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। संभल के हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र फूल सिंघा गांव निवासी मो. अथर और बिजनौर के सिओहारा निवासी गुलफ्शा की शिकायत पर शनिवार को भी दो और मुकदमे दर्ज हुए हैं। धोखाधड़ी में अब तक 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
संभल के रॉयल पैलेस में सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार किया था। आरोप है कि इसमें लोगों को दो से 20 लाख रुपये तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया था। दो साल बीतने के बाद न तो उन्हें कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम लौटाई गई। एसपी ने सीओ आलोक भाटी से मामले की जांच कराई और ठगी के संबंध में साक्ष्य सही साबित होने पर 23 सितंबर को रायसत्ती थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद एक के बाद एक मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ।
रायसत्ती थाने में शनिवार को हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र फूल सिंघा गांव निवासी मो. अथर और बिजनौर के सिओहारा निवासी गुलफ्शा ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि दो और पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराया है। अब तक जावेद हबीब, अनोश हबीब और सैफुल के खिलाफ कुल 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
जावेद हबीब के वकील ने किया ये दावा
उधर,हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि जांच चल रही है। पुलिस को अपना काम करने दें। उन्होंने कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हम पुलिस द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज़ उपलब्ध करा रहे हैं।
पुलिस ने बयान दर्ज कराने कहा
पुलिस ने एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने के बीच पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। पुलिस के अनुसार जावेद हबीब के वकील को बताया गया है कि उन्हें खुद उपस्थित होकर बयान देना होगा।