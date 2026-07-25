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भाजपा के 32 पार्षदों ने अपनी मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष से की शिकायत

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ नगर निगम में भाजपा के 32 पार्षदों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलकर मेयर की शिकायत की। पार्षदों का कहना है कि जिन जनप्रतिनिधियों से महापौर की राजनीतिक सहमति नहीं है, उनके वार्डों में विकास कार्यों के लिए बजट तक जारी नहीं किया गया। पार्षदों ने महापौर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया

Lucknow Nagar Nigam
लखनऊ नगर निगम

Nagar Nigam Lucknow News: लखनऊ नगर निगम की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब महापौर सुषमा खर्कवाल से नाराज भाजपा के 32 पार्षद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलने पहुंचे। इन पार्षदों ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वरिष्ठ पार्षद देव शर्मा मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे पार्षदों ने महापौर पर विकास कार्यों में खुला भेदभाव करने का आरोप लगाया और दस्तावेजों के साथ पूरी शिकायत सौंपी।

पार्षदों का कहना था कि जिन जनप्रतिनिधियों से महापौर की राजनीतिक सहमति नहीं है, उनके वार्डों में विकास कार्यों के लिए बजट तक जारी नहीं किया गया। मिलने वालों में कार्यकारिणी सदस्य राजेश सिंह गब्बर, प्रमोद सिंह राजन, शैलेंद्र वर्मा, मुकेश सिंह मोंटी, विमल तिवारी, कमलेश सिंह, कौशलेंद्र द्विवेदी तथा पार्षद प्रतिनिधि हरीश अवस्थी प्रमुख रहे। सभी ने अपने-अपने वार्डों से जुड़े विकास कार्यों और बजट आवंटन का ब्योरा प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा।

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राजनाथ के क्षेत्र को 18 करोड़, सपा सांसद के क्षेत्र को 32 करोड़ बजट

पार्षद मुकेश सिंह मोंटी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र के 88 वार्डों के विकास के लिए केवल 18 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के सपा सांसद आरके. चौधरी के मोहनलालगंज क्षेत्र के मात्र 22 वार्डों में 32 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। उनका कहना था कि यह आंकड़े स्वयं साबित करते हैं कि विकास कार्यों के आवंटन में समानता नहीं बरती गई।

महापौर को जो नहीं पसंद उसके वार्ड को धन नहीं

पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष को वार्डवार विकास कार्यों और धनराशि का विस्तृत विवरण भी सौंपा। उनका आरोप था कि महापौर ने अपनी पसंद के पार्षदों के वार्डों में उदारता से विकास कार्य स्वीकृत किए, जबकि अन्य वार्डों को 15वें वित्त आयोग और अवस्थापना निधि से मिलने वाली राशि से वंचित रखा गया। इससे कई इलाकों में आवश्यक विकास कार्य अटक गए हैं और जनता नाराज है।

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प्रदेश अध्यक्ष ने दिया समान बजट आवंटन का भरोसा

पार्षदों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए बजट का आवंटन सभी क्षेत्रों में समान रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा।

क्या बोलीं महापौर

इस बारे में महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि इस बारे में हमें अभी कुछ नहीं कहना है। जब हमसे मांगा जाएगा तब हम अपनी रिपोर्ट देंगे। सभी क्षेत्र में काम हुआ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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