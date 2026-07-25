भाजपा के 32 पार्षदों ने अपनी मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष से की शिकायत

लखनऊ नगर निगम में भाजपा के 32 पार्षदों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलकर मेयर की शिकायत की। पार्षदों का कहना है कि जिन जनप्रतिनिधियों से महापौर की राजनीतिक सहमति नहीं है, उनके वार्डों में विकास कार्यों के लिए बजट तक जारी नहीं किया गया। पार्षदों ने महापौर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया

Nagar Nigam Lucknow News: लखनऊ नगर निगम की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब महापौर सुषमा खर्कवाल से नाराज भाजपा के 32 पार्षद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलने पहुंचे। इन पार्षदों ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वरिष्ठ पार्षद देव शर्मा मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे पार्षदों ने महापौर पर विकास कार्यों में खुला भेदभाव करने का आरोप लगाया और दस्तावेजों के साथ पूरी शिकायत सौंपी।

पार्षदों का कहना था कि जिन जनप्रतिनिधियों से महापौर की राजनीतिक सहमति नहीं है, उनके वार्डों में विकास कार्यों के लिए बजट तक जारी नहीं किया गया। मिलने वालों में कार्यकारिणी सदस्य राजेश सिंह गब्बर, प्रमोद सिंह राजन, शैलेंद्र वर्मा, मुकेश सिंह मोंटी, विमल तिवारी, कमलेश सिंह, कौशलेंद्र द्विवेदी तथा पार्षद प्रतिनिधि हरीश अवस्थी प्रमुख रहे। सभी ने अपने-अपने वार्डों से जुड़े विकास कार्यों और बजट आवंटन का ब्योरा प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा।

राजनाथ के क्षेत्र को 18 करोड़, सपा सांसद के क्षेत्र को 32 करोड़ बजट पार्षद मुकेश सिंह मोंटी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र के 88 वार्डों के विकास के लिए केवल 18 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के सपा सांसद आरके. चौधरी के मोहनलालगंज क्षेत्र के मात्र 22 वार्डों में 32 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। उनका कहना था कि यह आंकड़े स्वयं साबित करते हैं कि विकास कार्यों के आवंटन में समानता नहीं बरती गई।

महापौर को जो नहीं पसंद उसके वार्ड को धन नहीं पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष को वार्डवार विकास कार्यों और धनराशि का विस्तृत विवरण भी सौंपा। उनका आरोप था कि महापौर ने अपनी पसंद के पार्षदों के वार्डों में उदारता से विकास कार्य स्वीकृत किए, जबकि अन्य वार्डों को 15वें वित्त आयोग और अवस्थापना निधि से मिलने वाली राशि से वंचित रखा गया। इससे कई इलाकों में आवश्यक विकास कार्य अटक गए हैं और जनता नाराज है।

प्रदेश अध्यक्ष ने दिया समान बजट आवंटन का भरोसा पार्षदों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए बजट का आवंटन सभी क्षेत्रों में समान रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा।