31 सड़कों का लोकार्पण, 8 का होगा शिलान्यास, राहुल गांधी आज रायबरेली को देंगे कई सौगातें

संक्षेप: सांसद राहुल गांधी सांसद निधि से बनकर तैयार हुई 26153700 रुपये से बनी 31 सड़कों का भुएमऊ गेस्ट हाउस में लोकार्पण कर जनता को सौंपेंगे। इसके साथ 5039500 रुपये से बनने वाली आठ सड़कों का शिलान्यास करेंगे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी अपने ससंदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर जनता को योजनाओं को सौगात देंगे। सांसद निधि से बनी सड़कों को जहां जनता को समर्पित करेंगे वहीं आठ सड़कों का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही उमरन गांव में आयोजित चौपाल में सहभाग कर शाम को वापस दिल्ली चले जाएंगे। सांसद राहुल गांधी मंगलवार की सुबह भुएमऊ गेस्ट हास में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडलों से भी बात करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सभी से मुलाकात करने के बाद सांसद राहुल गांधी सांसद निधि से बनकर तैयार हुई 26153700 रुपये से बनी 31 सड़कों का भुएमऊ गेस्ट हाउस में लोकार्पण कर जनता को सौंपेंगे। इसके साथ 5039500 रुपये से बनने वाली आठ सड़कों का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की सौगात के साथ ही वे आईटीआई में स्थिति राजीव गांधी स्टेडियम में यूथ स्पोर्ट एकेडमी की ओर से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर वे युवाओं में जोश भरेंगे।

इस कार्यक्रम के बाद वे नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर के आवास पर पहुंच कर उनकी बेटी व दामाद को अर्शीवाद देंगे। यहां से सीधे रोहनिया विकास खंड के उमरन गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे मनरेगा बचाव संग्राम अभियान के तहत आयोजित चौपाल में भाग लेंगे।

कांग्रेस की ओर से चल रहे मनरेगा बचाव संग्राम अभियान के तहत आयोजित देश की पहली चौपाल में वे भाग ले रहे हैं। इस वजह से सबकी निगाहें इस चौपाल पर टिकी हुई है। इस कार्यकम के बाद पहले उनको रात्रि विश्राम यहीं करना था लेकिन अब वे सीधे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जहां शाम चार बजे दिल्ली के लिए हवाई जहाज से रवाना हो जाएंगे।

देर रात्रि पहुंचे गेस्ट हाउस, पदाधिकारियों से की मुलाकात लखनऊ से सड़क मार्ग से राहुल गांधी भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे। जनपद में प्रवेश करने से लेकर गेस्ट हाउस तक कार्यकर्ताओं ने ठंड के बावजूद गर्म जोशी के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं सांसद राहुल गांधी भी बछरावां, हरचंदुपर समेत कई स्थानों पर रुक कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कार्यकर्ताओं ने एम्स में जांच व आपरेशन के लिए सालों की मिल रही तरीखों को लेकर समस्या उनके समक्ष रखी।

सोमवार को सांसद राहुल गांधी का काफिला करीब नौ बजे बछरावां कस्बा पहुंचा जहां ब्लाक अध्यक्ष अवधेश चौधरी, मो.ताहिर, नीरज अवस्थी, माता प्रसाद, विजय दीक्षित, रमाकांत समेत सैकड़ों लोगों ने सांसद का स्वागत किया। सैकड़ों लोगों की भीड देख राहुल गांधी गाडी से उतरे और लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उनका काफिला आगे के लिए निकल पड़ा। रात्रि में सैकड़ों की भीड देख राहुल गांधी काफी खुश नजर आए। वहीं शहर में सिविल लाइन में भी उनका स्वागत किया गया। उनका काफिला रात्रि करीब दस बजे भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचा। जहां पर वे रात्रि विश्राम करेंगे। उनके साथ अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा भी रहे।