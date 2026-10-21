12 क्रेन, 250 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर, 308 पहियों वाले ट्रेलर से ऐसे उतारा जाएगा रिएक्टर

बेल्जियम से पानी वाले जहाज के जरिए भारत आने के बाद विशाल ट्रेलर के जरिए ओडिसा के बंदरगाह से चला भारी भरकम रिएक्टर अपने अंतिम पड़ाव लखीमपुर खीरी पहुंच गया है। अब लोगों की नजरें कुंभी चीनी मिल पर इसे ट्रेलर से उतारने की प्रक्रिया पर टिक गई है।

लखीमपुर, संवाददाता। बेल्जियम से भारत लाया गया भारी-भरकम रिएक्टर अपने अंतिम पड़ाव लखीमपुर खीरी पहुंच गया है। अब यहां के कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल परिसर में पहुंचने की दहलीज पर है। 308 पहियों वाले इस विशालकाय हाइड्रोलिक ट्रेलर पर लदी इस मशीन को देखने के लिए रास्ते पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब सभी की नजरें भारी भरकम रिएक्टर को ट्रेलर से उतारने की प्रक्रिया पर टिक गई हैं। इसकी व्यवस्था चीनी मिल में हो रही है। जिस रिएक्टर को लाने के लिए तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कई फुट ओवरब्रिज तोड़े गए। कई नई सड़कें बनाई गईं, उन्हें उतारने के लिए भी खास व्यवस्था हो रही है।

बेल्जियम से आया 110 फुट लंबा और 26 फुट चौड़ा विशालकाय रिएक्टर को लेकर 308 पहियों वाला बाहुबली ट्रेलर बुधवार की सुबह खीली में दाखिल हुआ। बायोप्लास्टिक प्लांट के लिए यह महत्वपूर्ण मशीन करीब 160 दिनों के सफर और तीन राज्यों के दर्जनों जिलों से होते हुए खीरी पहुंची है। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से 15 मई को रवाना हुआ यह भारी-भरकम कंसाइनमेंट ओडिशा, झारखंड और बिहार से होते हुए चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंचा। इस दौरान विभिन्न जिलों से होता हुआ आज खीरी पहुंचा है।

रिएक्टर उतारने के लिए खास इंतजाम बाहुबली ट्रेलर और रिएक्टर को देखने के लिए रास्ते भर लोगों का मजमा लगा रहा। अब लोगों की नजरें उसे ट्रेलर से उतारने पर टिकी हैं। चीनी मिल प्रबंधन ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। 12 क्रेनें मिलकर इस रिएक्टर को ट्रेलर से उतारेंगी और सही जगह पर स्थापित करने में मदद करेंगी। इसके लिए 60 कर्मचारियों और 150 मजदूरों की मदद ली जाएगी। इसमें 40 मजदूर ट्रेलर के साथ-साथ ही आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 23 या 24 अक्टूबर को ट्रेलर चीनी मिल में दाखिल हो जाएगा।

इस दौरान इसके पहियों की सख्या को लेकर भी बार-बार अलग अलग सूचनाएं आती रहीं। बीच में यह भी खबर आई कि झारखंड तक ट्रेलर के पहियों की संख्या 308 रही। इसके बाद 50 पहिए कम कर दिए गए। मोड़ने में आ रही दिक्कतों के चलते घटाकर पहियों को घटाने की बातें कही गईं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पहियों की संख्या कम ज्यादा होने की खबरों के बीच भी ट्रेलर और रिएक्टर को देखने के लिए लोगों का उत्साह बना रहा। शोसल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते रहे। बुधवार को धौरहरा तहसील के सिसैया चौराहे से जिले में प्रवेश करने के बाद ट्रेलर को राष्ट्रीय राजमार्ग-730ए पर छाउछ में खड़ा किया गया। यहां से इसे गुरुवार सुबह कुंभी चीनी मिल पहुंचाया जाना था।

ट्रेलर के साथ चल रही टीम इस ट्रेलर के साथ तीन सहायक ट्रक, तीन एस्कॉर्ट वाहन व करीब 40 कर्मचारियों की टीम चल रही है। बिजली के लटकते तारों को उठाने और पेड़ों की डालियां हटाने के लिए कर्मचारी जरूरी उपकरणों से लैस हैं। यातायात पुलिस, सदर कोतवाली पुलिस, पीडब्ल्यूडी व बिजली विभाग की टीमों ने सुरक्षित आवागमन के लिए समन्वय किया। बलरामपुर शुगर यूनिट, कुंभी के महाप्रबंधक डॉ. सुनील कुमार यादव ने बताया कि यह मशीन ‘साइक्लाइजेशन रिएक्टर’ है, जिसमें लैक्टिक एसिड से पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) बनाया जाएगा। पीएलए का इस्तेमाल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में होता है।