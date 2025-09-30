30 years of struggle 9 years of legal battle woman struggles for years for respect gets wife status 30 साल संघर्ष, 9 साल कानूनी लड़ाई, सम्मान के लिए बरसों जूझी महिला; मिला ये दर्जा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News30 years of struggle 9 years of legal battle woman struggles for years for respect gets wife status

30 साल संघर्ष, 9 साल कानूनी लड़ाई, सम्मान के लिए बरसों जूझी महिला; मिला ये दर्जा

शटरिंग कारोबारी सुनील के साथ बेबी की शादी 13 मई 1989 को हुई थी। बेबी को पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार आदि देकर विदा किया। दोनों के एक पुत्र पैदा हुआ। बेबी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। 5 जनवरी 1995 को पति ने बेटे कुलदीप संग घर से बाहर निकाल दिया।

Ajay Singh आलोक शर्मा, कानपुरTue, 30 Sep 2025 06:44 AM
share Share
Follow Us on
30 साल संघर्ष, 9 साल कानूनी लड़ाई, सम्मान के लिए बरसों जूझी महिला; मिला ये दर्जा

अग्नि के सात फेरे लेकर बाबुल के आंगन से बेबी साथ विदा हुई थी। छह साल तक पत्नी का धर्म निभाया। पति ने बेटे के साथ घर से निकाल दिया जिसके बाद पत्नी का दर्जा और सम्मान के लिए सामाजिक लड़ाई शुरू की। बात नहीं बनी तो वर्ष 2012 में कोर्ट से इंसाफ मांगने पहुंची। दबाव बना और परिवार बसने का फिर से भरोसा मिला तो अपील वापस ले ली, इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली। वर्ष 2016 में फिर कोर्ट पहुंची। नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने बेबी को सुनील की पत्नी माना और पांच हजार रुपये मासिक मुकदमा दाखिल होने की तिथि से देने के आदेश दिए। अधिवक्ता सुनील तिवारी के मुताबिक सुनील ने दूसरी शादी पंजीकृत कराई थी। वर्तमान में वह दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। दस्तावेजों में भी उसकी दूसरी पत्नी का नाम ही दर्ज है।

यह है मामला

अधिवक्ता के मुताबिक पनकी निवासी बेबी का विवाह मंधना के शटरिंग कारोबारी सुनील संग 13 मई 1989 को हुआ था। पिता की ओर से उपहार आदि देकर विदा किया था। दोनों के एक पुत्र पैदा हुआ। बेबी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। कम दहेज का भी ताना दिया गया। पांच जनवरी 1995 को पति ने बेटे कुलदीप संग घर से बाहर निकाल दिया।

ये भी पढ़ें:महिला ने पति को बैठवाया थाने में, फिर घर लौटे युवक ने उठाया खौफनाक कदम

2012 में दाखिल किया परिवाद

अधिवक्ता के मुताबिक बेबी ने गुजारा भत्ता दिलाए जाने का आवेदन वर्ष 2011 में किया जो उनके न पहुंचने पर 7 जनवरी 2012 को खारिज हो गया। जिसके बाद 2016 को बेबी ने पुन: गुजारा भत्ता वाद दाखिल किया। अधिवक्ता के मुताबिक सुनील ने बेबी से शादी के कुछ समय बाद एक और शादी की और उसके साथ रहने लगा। उसकी यह स्थिति देखकर सुनील के पिता ने बेबी को रहने के लिए अलग से कमरा दिया था जिसमें वह गुजर-बसर करती रही। वर्ष 2011 में वहां से भी उसे निकाल दिया।

ये भी पढ़ें:एक ही बाइक पर सवार थे पति-पत्नी, बहन-भांजा और साला, लोडर से टक्कर, पांचों की मौत
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |