30 साल संघर्ष, 9 साल कानूनी लड़ाई, सम्मान के लिए बरसों जूझी महिला; मिला ये दर्जा

शटरिंग कारोबारी सुनील के साथ बेबी की शादी 13 मई 1989 को हुई थी। बेबी को पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार आदि देकर विदा किया। दोनों के एक पुत्र पैदा हुआ। बेबी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। 5 जनवरी 1995 को पति ने बेटे कुलदीप संग घर से बाहर निकाल दिया।

अग्नि के सात फेरे लेकर बाबुल के आंगन से बेबी साथ विदा हुई थी। छह साल तक पत्नी का धर्म निभाया। पति ने बेटे के साथ घर से निकाल दिया जिसके बाद पत्नी का दर्जा और सम्मान के लिए सामाजिक लड़ाई शुरू की। बात नहीं बनी तो वर्ष 2012 में कोर्ट से इंसाफ मांगने पहुंची। दबाव बना और परिवार बसने का फिर से भरोसा मिला तो अपील वापस ले ली, इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली। वर्ष 2016 में फिर कोर्ट पहुंची। नौ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने बेबी को सुनील की पत्नी माना और पांच हजार रुपये मासिक मुकदमा दाखिल होने की तिथि से देने के आदेश दिए। अधिवक्ता सुनील तिवारी के मुताबिक सुनील ने दूसरी शादी पंजीकृत कराई थी। वर्तमान में वह दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। दस्तावेजों में भी उसकी दूसरी पत्नी का नाम ही दर्ज है।

यह है मामला अधिवक्ता के मुताबिक पनकी निवासी बेबी का विवाह मंधना के शटरिंग कारोबारी सुनील संग 13 मई 1989 को हुआ था। पिता की ओर से उपहार आदि देकर विदा किया था। दोनों के एक पुत्र पैदा हुआ। बेबी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। कम दहेज का भी ताना दिया गया। पांच जनवरी 1995 को पति ने बेटे कुलदीप संग घर से बाहर निकाल दिया।