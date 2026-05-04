कानपुर होकर चलने वाली 30 ट्रेनों का बदला रास्ता, यार्ड रीमॉडलिंग के कारण रूट डायवर्ट, चेक करें लिस्ट

कानपुर होकर चलने वाली 30 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गई हैं। दरअसल रेलवे ने यह फैसला जौनपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग को मद्देनजर रखते हुए लिया है। सीपीआरओ के मुताबिक 09065 सूरत-छपरा चार, 11, 18, 25 मई को जौनपुर-औंड़िहार समेत कई ट्रेनों का रूट बदला है।

UP News: जौनपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के काम की वजह से कानपुर होकर चलने वाली 30 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। एनसीआर के सीपीआरओ ने बताया कि 09065 सूरत-छपरा चार, 11, 18, 25 मई को जौनपुर-औंड़िहार, बांसपहाड़-ओहन-कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज -प्रयागराज, रामबाग-बनारस-वाराणसी-वाराणसी सिटी-औंड़िहार होकर, 09066 छपरा-सूरत 13, 20, 17 मई को औंड़िहार-वाराणसी सिटी-वाराणसी-बनारस-प्रयागराज, रामबाग-प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल-ओहन-बांसपहाड़ होकर जाएगी।

इसके अलावा 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस 13 से 27 मई तक औंड़िहार-जौनपुर-वाराणसी-विंध्याचल-मानिकपुर की जगह औंड़िहार-वाराणसी सिटी-वाराणसी-बनारस-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल-ओहन-बांसपहाड़ जौनपुर, मिर्जापुर, विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, शंकरगढ़, मानिकपुर होकर, 15232 गोंदिया -बरौनी 12 से 26 मई तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

कानपुर-लखनऊ रूट की 17 ट्रेनें कैंसल उधर, रेल प्रशासन कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर गंगा पुल की डाउन लाइन पर ट्रैक मरम्मत का काम करा रहा है। इस कारण 13 मई तक इस रूट पर मेगा और पॉवर ब्लॉक है। कानपुर-लखनऊ मेमू सहित 17 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, अयोध्या वंदे भारत सहित 29 ट्रेनें बदले मार्ग या बीच के स्टेशनों पर टर्मिनेट होकर वापस जाएंगी। रेलवे अ​धिकारियों ने रविवार को ट्रैक स्थल का दौरा भी किया। रेलवे ने डायवर्ट और निरस्त ट्रेनों का रविवार को आकलन करने के बाद अपनी मुहर लगा दी है।

झांसी में कपलिंग टूटने से मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी उधर, झांसी-मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर कपलिंग टूटने से एक मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक मालगाड़ी ट्रैक पर ही खड़ी रही। कर्मचारी किसी तरह मालगाड़ी को जोड़कर मऊरानीपुर तक लाए। जांच के बाद मालगाड़ी को रवाना कर दिया गया। इस दौरान झांसी-मानिकपुर रूट कुछ देर के लिए बाधित हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार शनिवार को करीब 11 बजे झांसी से बांदा की ओर जा रही मालगाड़ी रानीपुर रेलवे स्टेशन पार करने के बाद अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। सूत्रों की मानें तो ट्रेन की कपलिंग, यानी आम भाषा में ‘चिड़िया’ टूटने से पूरी मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। आधा हिस्सा एक तरफ जबकि शेष डिब्बे दूसरी तरफ रह गए। घटना की जानकारी लगते ही अफरातफरी मच गई। ट्रेन करीब आधे घंटे तक ट्रैक पर ही खड़ी रही।