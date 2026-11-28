योगी सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। प्रदेश में अब 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें से सात एडीजी रैंक के अधिकारी हैं। पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना बनाया गया है। वहीं मोहित अग्रवाल प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्रनर बने हैं। गौरव ग्रोवर को एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने 30 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 7 एडीजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों में पीयूष मोर्डिया, मोहित अग्रवाल, रमित शर्मा, प्रवीण कुमार, लक्ष्मी सिंह, एसके भगत और प्रशांत कुमार शामिल हैं। वहीं एसएसपी मुरादाबाद सतपाल को एसएसपी अयोध्या बनाया गया है। यहां तैनात गौरव ग्रोवर को एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को इसी पद पर प्रयागराज, नोएडा की आयुक्त लक्ष्मी सिंह को इसी पद पर गाजियाबाद, गाजियाबाद के आयुक्त जे. रविन्दर गौड़ को इसी पद पर नोएडा में तैनात किया गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना लखनऊ बनाया गया है।

रमित शर्मा एडीजी लखनऊ जोन बने यूपी पुलिस ने एक बयान में बताया कि एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा को एडीजी जोन लखनऊ, एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को एडीजी जोन बरेली, एडीजी आगरा जोन एसके भगत को पुलिस मुख्यालय में डीजी मुख्यालय, एडीजी प्रशासन प्रशांत कुमार को एडीजी आगरा ज़ोन,आईजी लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस. को पुलिस आयुक्त वाराणसी, डीआईजी अलीगढ़ परिक्षेत्र प्रभाकर चौधरी को डीआईजी लखनऊ परिक्षेत्र, डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को डीआईजी आगरा, डीआईजी आगरा शैलेष कुमार पांडेय को डीआईजी अलीगढ़, आशीष तिवारी को डीआईजी सहारनपुर, सुनीति को एसपी पुलिस मुख्यालय, आकाश तोमर को एसपी बीआर आंबेडकर अकादमी मुरादाबाद, अमित कुमार प्रथम को एसपी ईओडब्ल्यू लखनऊ, नरेंद्र कुमार सिंह एसपी पीटीसी सीतापुर, डॉ. अनिल कुमार पांडेय को एसपी कारागार प्रशासन, त्रिभुवन सिंह को एसपी जीआरपी लखनऊ, राजेश कुमार श्रीवास्तव को एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है।

सुशील कुमार शुक्ला को एसपी पीटीएस गोरखपुर, अजीत कुमार सिन्हा को एसपी पॉवर कार्पोरेशन लखनऊ, दिनेश त्रिपाठी को डीसीपी प्रयागराज, कुलदीप सिंह गुनावत को डीसीपी कानपुर नगर, प्रीति यादव को सेनानायक पीएसी आगरा, पुनीत द्विवेदी को एडीसीपी गाजियाबाद, नीतू को एडीसीपी लखनऊ, एडीसीपी अमित कुमावत का गाजियाबाद तबादला निरस्त कर इसी पद पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट किया गया है।