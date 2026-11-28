यूपी में 30 IPS इधर से उधर, पीयूष मोर्डिया ADG स्थापना; मोहित अग्रवाल प्रयागराज के कमिश्नर बने
योगी सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। प्रदेश में अब 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें से सात एडीजी रैंक के अधिकारी हैं। पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना बनाया गया है। वहीं मोहित अग्रवाल प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्रनर बने हैं। गौरव ग्रोवर को एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने 30 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 7 एडीजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों में पीयूष मोर्डिया, मोहित अग्रवाल, रमित शर्मा, प्रवीण कुमार, लक्ष्मी सिंह, एसके भगत और प्रशांत कुमार शामिल हैं। वहीं एसएसपी मुरादाबाद सतपाल को एसएसपी अयोध्या बनाया गया है। यहां तैनात गौरव ग्रोवर को एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को इसी पद पर प्रयागराज, नोएडा की आयुक्त लक्ष्मी सिंह को इसी पद पर गाजियाबाद, गाजियाबाद के आयुक्त जे. रविन्दर गौड़ को इसी पद पर नोएडा में तैनात किया गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना लखनऊ बनाया गया है।
रमित शर्मा एडीजी लखनऊ जोन बने
यूपी पुलिस ने एक बयान में बताया कि एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा को एडीजी जोन लखनऊ, एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को एडीजी जोन बरेली, एडीजी आगरा जोन एसके भगत को पुलिस मुख्यालय में डीजी मुख्यालय, एडीजी प्रशासन प्रशांत कुमार को एडीजी आगरा ज़ोन,आईजी लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस. को पुलिस आयुक्त वाराणसी, डीआईजी अलीगढ़ परिक्षेत्र प्रभाकर चौधरी को डीआईजी लखनऊ परिक्षेत्र, डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह को डीआईजी आगरा, डीआईजी आगरा शैलेष कुमार पांडेय को डीआईजी अलीगढ़, आशीष तिवारी को डीआईजी सहारनपुर, सुनीति को एसपी पुलिस मुख्यालय, आकाश तोमर को एसपी बीआर आंबेडकर अकादमी मुरादाबाद, अमित कुमार प्रथम को एसपी ईओडब्ल्यू लखनऊ, नरेंद्र कुमार सिंह एसपी पीटीसी सीतापुर, डॉ. अनिल कुमार पांडेय को एसपी कारागार प्रशासन, त्रिभुवन सिंह को एसपी जीआरपी लखनऊ, राजेश कुमार श्रीवास्तव को एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है।
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सुशील कुमार शुक्ला को एसपी पीटीएस गोरखपुर, अजीत कुमार सिन्हा को एसपी पॉवर कार्पोरेशन लखनऊ, दिनेश त्रिपाठी को डीसीपी प्रयागराज, कुलदीप सिंह गुनावत को डीसीपी कानपुर नगर, प्रीति यादव को सेनानायक पीएसी आगरा, पुनीत द्विवेदी को एडीसीपी गाजियाबाद, नीतू को एडीसीपी लखनऊ, एडीसीपी अमित कुमावत का गाजियाबाद तबादला निरस्त कर इसी पद पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट किया गया है।
14 जिलों में नए बीएसए तैनात
योगी सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। जहां एक तरफ पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं वहीं प्रदेश के 14 जिलों में नए बीएसए तैनात किए गए हैं। गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का प्रवक्ता बनाया गया है। ज्यादातर बीएसए को एक-दूसरे के जिलों में भेजा गया है। गौतमबुद्ध नगर के बीएसए राहुल पवार को गाजियाबाद का बीएसए बनाया गया है। डायट बिजनौर की वरिष्ठ प्रवक्ता डाली सिकरवार को गौतमबुद्ध नगर का बीएसए बनाया गया है। अमरोहा की बीएसए मोनिका को मेरठ का बीएसए बनाया गया है। मेरठ की बीएसए आशा चौधरी को अमरोहा और कौशांबी के बीएसए कमलेन्द्र कुशवाहा को मिर्जापुर का बीएसए बनाया गया है। मिर्जापुर के बीएसए अनिल कुमार वर्मा को कौशांबी व अयोध्या के बीएसए लालचंद्र को अमेठी का बीएसए बनाया गया है।अमेठी के बीएसए संजय तिवारी को लखीमपुर खीरी, बलिया के बीएसए मनीष कुमार सिंह को मऊ व मऊ के बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को बलिया का बीएसए बनाया गया है। संत कबीर नगर के बीएसए अमित कुमार सिंह को इटावा और इटावा के बीएसए को संत कबीर नगर का बीएसए बनाया गया है। बस्ती के बीएसए अनूप कुमार को अयोध्या का बीएसए बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव को डायट बलिया का वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें