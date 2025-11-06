Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News30 DM reprimanded for negligence in UP SIR, notice also issued to Shamli District Magistrate
यूपी एसआईआर में लापरवाही पर 30 जिलों के डीएम को फटकार, यहां के कलेक्टर को नोटिस भी

यूपी एसआईआर में लापरवाही पर 30 जिलों के डीएम को फटकार, यहां के कलेक्टर को नोटिस भी

संक्षेप: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने लापरवाही बरत रहे  यूपी के लगभग 30 जिलों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को फटकार लगाई है। यही नहीं शामली डीएम को नोटिस जारी की।

Thu, 6 Nov 2025 08:54 PMDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तान
मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए मतदाताओं को जिलों में सुस्त गति से गणना प्रपत्र बांटे जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने लापरवाही बरत रहे लगभग 30 जिलों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को फटकार लगाई है। यही नहीं शामली डीएम को नोटिस जारी की। सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को बीएलओ एप पर गणना प्रपत्र वितरित करने की सूचना हर दिन ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित होने पर शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।

सीईओ नवदीप रिणवा ने गुरुवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और बीते दो दिनों में एसआईआर की प्रगति का ब्यौरा लिया। जिसमें गोंडा, शामली, महोबा व अयोध्या सहित सुस्त गति से काम कर रहे अन्य जिलों को फटकार लगाई। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिलों में बीएलओ को बीएलओ एप का एडवांस वर्जन 8.7 प्ले स्टोर से स्मार्ट मोबाइल फोन पर अपलोड कराएं। जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा बीएलओ एप पर ऑनलाइन अपडेट करें। जिससे हर दिन कितने मतदाताओं को बीएलओ ने गणना प्रपत्र बांटा इसका ब्यौरा प्रदेश स्तर पर सीईओ कार्यालय को मिल सके।

सीईओ ने राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (एनसीसी) की तर्ज पर प्रदेश में हर जिले में जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) बनाने के सभी डीएम को निर्देश दिए। सभी कार्य दिवसों में इसका संचालन किया जाए और इस पर कॉल के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शिकायतों व समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम हैं, उनका नाम नई सूची में जोड़ने के लिए मैपिंग का काम तीन दिनों के भीतर किया जाए। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस कार्य में लापरवाही न बरतें वरना कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शामली के डीएम से नाराजगी

शामली के डीएम के बैठक में बिना सूचना के शामिल न होने पर सीईओ ने नाराजगी जताई और उनका स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं जिलों की ओर से गणना प्रपत्र की छपाई का काम पूरा होने के बाद वितरण शुरू करने की जानकारी दी गई। राजनैतिक दलों से संपर्क कर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

बुक के कॉल सुविधा का करें प्रचार-प्रसार

सीईओ ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से बुक-अ-कॉल की सुविधा प्रदान की गई है। मतदाता voters.eci.gov.in पर जाकर अपने बीएलओ से बात करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। बीएलओ 48 घंटे में उस मतदाता की समस्या का समाधान करेगा। ऐसे में सभी जिले इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

ऐसे दर्ज कराएं डीसीसी पर अपने समस्या

सभी जिलों में बनाए जाने वाले डीसीसी से जुड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर -1950 के आगे अपने जिले का एसटीडी कोड लगाकर फोन करें। यहां दर्ज होने वाली हर कॉल का विवरण रखा जाएगा और मतदाता की समस्या का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा।

गणना प्रपत्र पर परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है हस्ताक्षर

सीईओ ने कहा कि सभी जिले मतदाताओं को जागरूक करें कि उन्हें जो दो प्रतियों में गणना प्रपत्र मिल रहा है, उसमें से एक को वह भरकर बीएलओ को देंगे। अगर परिवार का कोई सदस्य किसी कार्य से घर से बाहर है तो उसके फॉर्म पर परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर करके बीएलओ को दे सकता है। दूसरा फॉर्म बीएलओ खुद हस्ताक्षर कर देंगे। चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएंगे। नौ दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी।

वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं तो नौ दिसंबर के बाद नोटिस

ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो उन्हें नौ दिसंबर के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य 13 तरह के दस्तावेजों में से कोई एक आधार कार्ड, पासपोर्ट व जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। उसके बाद उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
