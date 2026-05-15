तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार पलटने से 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर

हापुड़ में गुरुवार मध्य रात्रि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया।

UP News: यूपी के हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के डहरा कुटी वैट रोड पर गुरुवार मध्य रात्रि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। तीनों मेरठ के रहने वाले हैं।

देर रात डहरा रामपुर स्थित अंबेडकर पार्क के पास तेज गति से आ रही कार मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सरकारी वाहन और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी गढ़ पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ में उपचार के दौरान तीसरे युवक की भी मौत हो गई।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी इन्द्रकांत यादव ने बताया मृतकों की पहचान मेरठ के रहने वाले राजेंद्र के बेटे विसांत त्यागी, बहादुरगढ़ के अल्लीपुर के रहने वाले कमल के बेटे मिथुन के रूप में हुई है। वहीं घायलों में ललित पुत्र अशोक और रवि पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम हाजीपुर थाना स्याना जनपद बुलंदशहर में हुई हैं। जबकी जिनमें एक की मौत मेरठ अस्पताल में हुई है। वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डीसीएम में घुसी स्कॉर्पियो, मां-बेटे समेत चार की मौत उधर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जारी गांव के पास गुरुवार सुबह एक स्कॉर्पियो खाली सिलेंडर लेकर कानपुर जा रहे डीसीएम में पीछे से घुस गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 16 वर्षीय किशोरी को कानपुर रेफर किया गया। सभी लोग अपने पैतृक घर आजमगढ़ से महोबा के करबई जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है।