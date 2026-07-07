पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के वकील पिता इंद्रदेव सिंह की हत्या में 3 को आजीवन कारावास, कोर्ट का फैसला

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के वकील पिता इंद्रदेव सिंह की हत्या में 3 कातिलों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हे। सीबीआई अदालत ने सजा के साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।

नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के पिता व लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता इंद्र देव सिंह के तीन कातिलों को मंगलवार दोपहर सीबीआई कोर्ट ने हत्या और साजिश में तीनों कातिलों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। कातिलों में शूटर विक्रम यादव उर्फ कालिया उसके साथी पन्ना सिंह और ब्रजेश कुमार यादव उर्फ मुन्ना है। इसके साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। सजा सीबीआई-दो के विशेष न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा ने सुनाई।30 जून को कोर्ट ने तीनों को दोष सिद्ध किया था।

24 साल बाद इंद्र देव की हत्या में शूटर विक्रम यादव उर्फ कालिया उसके साथी पन्ना सिंह और ब्रजेश कुमार यादव उर्फ मुन्ना को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष अभियोजन अधिकारी केपी सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। सीबीआई कोर्ट की ओर से तर्क प्रस्तुत कर बहस की। मामले की वादिनी नयनतारा के विशेष अधिवक्ता आरके यादव ने मुकदमे की पैरवी की और सीबीआई के अधिवक्ता को सहयोग किया। अभियोजन अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि शूटर कालिया काफी समय से जेल में था, जबकि पन्ना सिंह और ब्रजेश कुमार उर्फ मुन्ना यादव जमानत पर थे। 30 जून को दोष सिद्ध होते ही कोर्ट ने पन्ना सिंह और ब्रजेश कुमार की जमानत को रद्द कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने सात जुलाई को सजा सुनाने की तारीख सुनिश्चित की थी। मंगलवार को तीनों दोषी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। इसके बाद सीबीआई कोर्ट-दो के विशेष न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा ने तीनों को सजा सुनाई।

आठ अगस्त 2002 को जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे बदमाशों ने मारी थी गोली : अधिवक्ता आरके यादव के मुताबिक अधिवक्ता इंद्रदेव सिंह छन्नीलाल चौराहे के पास स्थित अपनी नयनतारा कोठी में परिवार के साथ रहते थे। आठ अगस्त 2002 को वह कचहरी से स्कूटर लेकर निकले थे। इस बीच कलेक्ट्रेट के पीछे वाली गली में स्कूटर सवार बदमाशों ने उन्हें दो गोलियां मारी थी। एक गोली उनकी गर्दन में लगी और वह मौके पर ही गिर गए। पुलिस और सीबीआई की तफ्तीश में पता चला था कि वारदात को अंजाम शूटर कालिया और उसके साथी ब्रजेश ने दिया था। दोनों हत्यारे भी स्कूटर से ही थे। ब्रजेश स्कूटर चला रहा था और कालिया पीछे बैठा था। कैसरबाग कोतवाली में इंद्रदेव की पत्नी नयनतारा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में सुरजन लाल वर्मा, डॉ. सुषमा वर्मा और सुरेश वर्मा आरोपी बने थे। पुलिस और सीबीआई की तफ्तीश में तीनों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। तफ्तीश में शूटर कालिया, पन्ना सिंह, ब्रजेश, मन्नालाल गुप्ता, वेद प्रकाश उर्फ नेता और छोटेलाल उर्फ छोटू के नाम सामने आए थे।