यूपी में पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंछल समेत 3 को 3 साल की सजा, कोर्ट का फैसला
यूपी में पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंछल समेत तीन को तीन साल की सजा हुई है। 28 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 36-36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में व्यापार कर भवन में घुसकर आगजनी और मारपीट करने के साथ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के 28 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंछल समेत तीन को तीन साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी को 36-36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इससे पहले विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल, हुकुमचंद अग्रवाल और देशराज अग्रवाल को दोषी करार दिया है।
अदालत ने राजेंद्र अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया
अदालत ने तीनों की जमानतें निरस्त करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में बनवारी लाल कंछल, मोती चंद्र अग्रवाल, हुकुमचंद अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल एवं राजेंद्र कुमार अग्रवाल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें विचारण के दौरान मोती चंद्र अग्रवाल एवं श्रीनिवास अग्रवाल की मृत्यु हो गई। वहीं, अदालत ने राजेंद्र अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मामले में अदालत का फैसला
अभियोजन की ओर से एडीजीसी महेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 12 अगस्त 1998 को तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर प्रशासन व्यापार कर एमएम कटिहार ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा कि उसी दिन ठाकुर प्रसाद असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन क्षेत्र बी व्यापार कर लखनऊ की भी एक रिपोर्ट हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। इस घटना की तुरंत बाद पुलिस एवं प्रशासन के लोग व्यापार कर भवन में आ गए।
घटना और अभियोजन के साक्ष्य
आरोप यह भी लगाया गया कि पुलिस एवं प्रशासन के लोगों के आने के बाद उनकी मौजूदगी में दोपहर करीब सवा एक बजे बनवारी लाल कंछल, मोतीलाल अग्रवाल, अशोक कुमार गुप्ता, सीबीएवाई संचालक मिंटू, शमीम, भईयन, श्रीनिवास अग्रवाल, हुकुमचंद अग्रवाल व देशराज करीब दो से ढाई सौ अराजक तत्वों के साथ लाठी डंडा एवं असलहे लेकर व्यापार कर भवन परिसर में गालियां व धमकी देते हुए सरकारी कार्य कर रहे अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर घायल कर दिया।
आरोपों को साबित करने के लिए पांच अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन सभी आरोपियों ने बहुत से सरकारी वाहनों एवं भवन में तोड़फोड़ करते हुए अध्यक्ष व्यापार कर अधिकरण के वाहन एम्बेसडर कर यूएएम- 2771 में आग लगा दी। इस मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए तथा आरोपों को साबित करने के लिए पांच अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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