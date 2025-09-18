3 people including 2 brothers were booked under NSA after allegedly molested woman passenger after entering her office ऑफिस में घुसकर महिला यात्री से छेड़छाड़ के बाद मचाया बवाल, दो भाइयों समेत तीन पर लगा एनएसए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News3 people including 2 brothers were booked under NSA after allegedly molested woman passenger after entering her office

ऑफिस में घुसकर महिला यात्री से छेड़छाड़ के बाद मचाया बवाल, दो भाइयों समेत तीन पर लगा एनएसए

उरई जिले के मुख्य कालपी बस स्टैंड पर बीती 29 अगस्त की रात को शताब्दी बस के प्राइवेट ऑफिस में महिला यात्री से छेड़खानी और बवाल मचाने वाले मुख्य आरोपी भाइयों माजिद खां, शादाब खां सहित तीन लोगों पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है।

Dinesh Rathour उरईThu, 18 Sep 2025 05:16 PM
share Share
Follow Us on
ऑफिस में घुसकर महिला यात्री से छेड़छाड़ के बाद मचाया बवाल, दो भाइयों समेत तीन पर लगा एनएसए

यूपी के उरई जिले के मुख्य कालपी बस स्टैंड पर बीती 29 अगस्त की रात को शताब्दी बस के प्राइवेट ऑफिस में महिला यात्री से छेड़खानी और बवाल मचाने वाले मुख्य आरोपी भाइयों माजिद खां, शादाब खां सहित तीन लोगों पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। ऊक्त तीनों आरोपी जेल में है। जिसमें मुख्य आरोपियों सगे भाइयों माजिद व शादाब के दो मकानों और एक फार्म हाउस पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई भी कर चुका है।

बीती 29 अगस्त की रात को कालपी बस स्टैंड पर एक दंपत्ति शताब्दी बस के प्राइवेट ऑफिस बस का इंतजार कर रहा था तभी बजरिया निवासी शादाब और उसका बड़ा भाई माजिद अपने साथी मकसूद बेग के साथ वहां पहुंचे थे। आरोप है कि शादाब नशे की हालत में महिलाओं का वीडियो बनाने लगा। इसे देख पास में मौजूद बस ऑपरेटर अभिषेक निरंजन ने विरोध किया और रोकने की कोशिश की। इसी बात से गुस्साए शादाब ने कांच की बोतल से अभिषेक पर ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मारपीट और आगजनी भी हो गई।

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद प्रशासन ने माजिद और शादाब द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी पर अब इस मामले में पुलिस ने और कड़ा कदम उठाया है। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने वाले इन आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है। जेल में निरुद्ध शादाब खां, माजिद खां और मकसूद बेग पर एनएसए की कार्रवाई से अन्य असामाजिक तत्वों में खलबली मच गई है।

बोले एसपी

एसपी डॉ दुर्गेश कुमार ने बताया कि शादाब और माजिद इनका पंजीकृत गैंग है, सट्टा माफिया भी हैं और यह जमानत का प्रयास कर रहे थे, जिसमें शादाब और माजिद के साथ इनका साथ ही मकसूद भी है जेल में बंद है, यदि यह जेल से बाहर आएंगे तो यह फिर से समाज में आतंक मचाएंगे, जिससे लोगों के लिए खतरा बनेंगे, इसी के तहत उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।

Orai Jalaun News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |