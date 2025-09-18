ऑफिस में घुसकर महिला यात्री से छेड़छाड़ के बाद मचाया बवाल, दो भाइयों समेत तीन पर लगा एनएसए

उरई जिले के मुख्य कालपी बस स्टैंड पर बीती 29 अगस्त की रात को शताब्दी बस के प्राइवेट ऑफिस में महिला यात्री से छेड़खानी और बवाल मचाने वाले मुख्य आरोपी भाइयों माजिद खां, शादाब खां सहित तीन लोगों पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है।

यूपी के उरई जिले के मुख्य कालपी बस स्टैंड पर बीती 29 अगस्त की रात को शताब्दी बस के प्राइवेट ऑफिस में महिला यात्री से छेड़खानी और बवाल मचाने वाले मुख्य आरोपी भाइयों माजिद खां, शादाब खां सहित तीन लोगों पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। ऊक्त तीनों आरोपी जेल में है। जिसमें मुख्य आरोपियों सगे भाइयों माजिद व शादाब के दो मकानों और एक फार्म हाउस पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई भी कर चुका है।

बीती 29 अगस्त की रात को कालपी बस स्टैंड पर एक दंपत्ति शताब्दी बस के प्राइवेट ऑफिस बस का इंतजार कर रहा था तभी बजरिया निवासी शादाब और उसका बड़ा भाई माजिद अपने साथी मकसूद बेग के साथ वहां पहुंचे थे। आरोप है कि शादाब नशे की हालत में महिलाओं का वीडियो बनाने लगा। इसे देख पास में मौजूद बस ऑपरेटर अभिषेक निरंजन ने विरोध किया और रोकने की कोशिश की। इसी बात से गुस्साए शादाब ने कांच की बोतल से अभिषेक पर ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मारपीट और आगजनी भी हो गई।

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद प्रशासन ने माजिद और शादाब द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी पर अब इस मामले में पुलिस ने और कड़ा कदम उठाया है। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने वाले इन आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है। जेल में निरुद्ध शादाब खां, माजिद खां और मकसूद बेग पर एनएसए की कार्रवाई से अन्य असामाजिक तत्वों में खलबली मच गई है।