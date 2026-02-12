Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News3 new model roads will be developed in Lucknow UP, with Rs 150 crore to be spent on the construction of the roads
यूपी के इस जिले को 3 नई मॉडल रोड, सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे 150 करोड़ रुपए

यूपी के इस जिले को 3 नई मॉडल रोड, सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे 150 करोड़ रुपए

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में 3 नई मॉडल रोड विकसित की जाएंगी। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए नगर विकास विभाग से बजट की मांग की थी।

Feb 12, 2026 05:01 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजधानी लखनऊ में। नगर निगम द्वारा सीएम ग्रिड योजना के तहत तीन नई मॉडल रोड विकसित की जाएंगी। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए नगर विकास विभाग से बजट की मांग की थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में शामिल कर लिया गया है। बुधवार को योगी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पास किया। ऐसे में अब उम्मीद है कि शासन से जल्द ही धनराशि जारी होगी। जिसके बाद माडल रोड के निर्माण का काम शुरू होगा।

पहली मॉडल रोड कानपुर रोड पर विकसित की जाएगी। पिकैडली होटल से पावर हाउस चौराहे और फिनिक्स मॉल के आसपास की सड़कों को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इस मार्ग पर बेहतर डामरीकरण, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम और सुंदरीकरण कार्य कराए जाएंगे। कानपुर रोड शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, ऐसे में यहां मॉडल रोड बनने से ट्रैफिक व्यवस्था और सौंदर्य दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

अलीगंज और जानकीपुरम विस्तार भी शामिल

दूसरी मॉडल रोड अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर क्षेत्र में बनाई जाएगी। यह इलाका घनी आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण हमेशा व्यस्त रहता है। मॉडल रोड बनने से यहां जाम और अव्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद है। तीसरी मॉडल रोड लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस, जानकीपुरम विस्तार क्षेत्र में प्रस्तावित है। यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा है और बड़ी संख्या में छात्र व स्थानीय निवासी यहां से गुजरते हैं। बेहतर सड़क और आधारभूत सुविधाओं से पूरे क्षेत्र को नया रूप मिलेगा।

शासन से जल्द मिलेगा बजट, काम शुरू होने की तैयारी

नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश वर्मा के अनुसार, शासन से शीघ्र ही बजट जारी होने की संभावना है। बजट मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि मॉडल रोड पर गुणवत्ता और डिजाइन दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यह सड़कें राजधानी के लिए उदाहरण बन सकें।

ये भी पढ़ें:यूपी के इन जिले में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज, युवाओं को योगी सरकार की सौगात
ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव से पहले गांवों के लिए भरपूर घोषणाएं, योगी के बजट में क्या मिला?

राजधानी की आधारभूत संरचना को मिलेगा मजबूती

तीनों मॉडल रोड बनने से न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि शहर की आधारभूत संरचना को भी मजबूती मिलेगी। साफ-सुथरे फुटपाथ, बेहतर जल निकासी और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था से नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यह परियोजना लखनऊ की शहरी छवि को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में बनाने जा रही है नई फोरलेन सड़क, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

कहां-कहां बनेगी सीएम ग्रिड की स्मार्ट रोड, कितनी लम्बाई व कितनी आएगी लागत

--विवेकानन्दपुरी वार्ड के अन्तर्गत क्लासिक मोड़ नीरा नर्सिंग होम होते हुए हनुमान मन्दिर एच रोड एवं मिडलैण्ड हास्पिटल से एच क्रासिंग एवं आस्था हास्पिटल जे रोड तक, सतसंग भवन रोड से पिकनिक स्पॉट रोड तक। मार्ग की लम्बाई कुल 3.010 किलोमीटर। सड़क के निर्माण की लागत 55.08 करोड़

--जानकीपुरम विस्तार लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कैम्पस जानकीपुरम प्रथम एवं जानकीपुरम तृतीय वार्ड के मध्य साठ फिटा रोड पर मुलायम तिराहा से नहर रोड तक। मार्ग की लम्बाई 1.295 किलोमीटर। लागत 25.25 करोड़।

--हिन्द नगर वार्ड के अन्तर्गत कानपुर रोड स्थित पिकेडली होटल से लोक बन्धु हास्पिटल चौराहे से वीआईपी मार्ग स्काई हिल्टन होटल से होते हुए एसकेडी हास्पिटल तक तथा फीनिक्स मॉल व सम्बद्ध मार्गों सहित कानपुर रोड तक। लम्बाई कुल 3.550 किलोमीटर। निर्माण लागत कुल 69.23 करोड़ रुपए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;